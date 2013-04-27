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Spor

G.Saray'lı Sneijder Antep'te yok

Uyluk adelesinde ağrısı bulunan Wesley Sneijder'in Gaziantepspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi

27 Nisan 2013 10:52

Galatasaray'da kritik Gaziantepspor maçı öncesinde Sneijder’den kötü haber geldi. Ağrıları artan Hollandalı yıldız, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
 
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etme hesapları yaptığı Gaziantepspor maçı öncesi yaşanan tek sıkıntı Wesley Sneijder'in sakatlığı.

Ağrıları nedeniyle Sanica Boru Elazığspor karşılaşmasında tribünde oturan Sneijder, Gaziantep yolculuğu öncesi son kez kontrolden geçecek.

Ancak teknik direktör Fatih Terim, öğrencisini kalan maçları da düşünerek riske etmeyecek. Sneijder'in normal şartlarda dinlenerek geçebilecek sakatlığının üzerine gidilmesi halinde, tedavi sürecinin daha da uzayabileceği ifade ediliyor.

 

Yekta forma giyecek

 

Sneijder'in yerine Sanica Boru Elazığspor maçında olduğu gibi Yekta Kurtuluş'un forma giymesi bekleniyor.

 

Semih sahaya, Dany kulübeye

 

Teknik direktör Terim'in Gaziantep'te savunma kurgusunda değişikliğe gidebileceği öğrenildi. Sarı kart cezası biten Semih 11'e dönerken; Terim, Elazığspor maçında çok hata yapan Dany'yi yedeğe çekecek. Semih'in partneri Gökhan Zan olacak.

 

Tam kadro Antep'e

 

Galatasaray yönetimi ise, şampiyonluğun garantilenmesi durumunda kutlama yapmak için Gaziantep'e tam kadro gidecek. Kafilede kulüp başkanı Ünal Aysal da yer alacak.

 

Ekstra bilet talebi

 

Sarı-kırmızılılar, taraftardan gelen yoğun talep nedeniyle Gaziantepspor kulübünden ekstra bilet istedi. Normalde Galatasaray'a bin kişilik yer ayıran kırmızı-siyahlıların rakamı 4 bin 500'e çıkardığı bildirildi. Maç günü bu sayının daha fazla olabileceği de belirtiliyor.

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