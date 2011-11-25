G.Saraylı Semih'ten 5 yıllık imza!

T24 - G.Saray, Servet ve Gökhan gibi milli futbolcuları keserek ilk 11’de forma giyen 20 yaşındaki Semih Kaya’nın sözleşmesini dün 2016’ya dek 5 sene daha uzattı. Yönetimin genç yıldıza yıllara göre 355 ila 660 bin TL arası ödemede bulunacak!



Galatasaray yönetimi, bu sezon ligde büyük bir çıkış yakalayan ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç yıldız Semin Kaya’nın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.



Teknik direktör Fatih Terim’in Sarı-Kırmızılı takımın başına geçmesiyle başlayan değişim rüzgarı sonrası gelişimini sürdüren Semih, ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olma yolunda önemli adımlar attı. Tecrübeli savunmacılar Gökhan Zan’ın sakatlığı, Servet Çetin’in ise hem sakatlığı hem de cezalı duruma düşmesi nedeniyle görevi devralan 20 yaşındaki oyuncu, arka arkaya Kayseri, Mersin İY ve Beşiktaş mücadelelerinde sergilediği performansla ‘geleceğin stoperi’ olarak nitelendirilmeye başlandı.

Yıldızı Albayrak ikna etti



Semih Kaya’nın bu süper çıkışı nedeniyle hem sevinç yaşayan hem de tedirginlik duyan Sarı-Kırmızılılar ise sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuyu başka takıma kaptırmamak için elini çabuk tuttu.



Yönetici Abdürrahim Albayrak, Semih ile sürdürdüğü görüşmeleri dün noktaladı. Genç yıldız dün Florya’da 5 yıllık yeni sözleşmeye imzaladı. Semih böylece 2015-16 sezonunun sonuna dek Cimbom formasını giyecek. Sportif A.Ş., KAP’a gönderdiği açıklamada şu rakamları bildirdi: Semih Kaya ile 2011-16 sezonları için sırasıyla yıllık 355 bin, 450 bin, 530 bin, 600 bin ve 660 bin TL sabit transfer ücreti ve 10 bin, 12 bin, 13 bin, 14 bin ve 15 bin TL maç başı ücreti ödenmesi koşuluyla sözleşme imzalanmıştır.



