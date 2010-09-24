G.Saray'lı oyuncular TT Arena'yı gezdi

T24 - Ocak ayında yapımı tamamlanacak olan stadı gezen G.Saray Kulübü Başkanı, “Burası yüzde 100 dolu olduğunda Allah diğer takımların yardımcısı olsun” dedi.

G.Saray’ın ligin ikinci yarısında maçlarını oynayacağı Türk Telekom Arena’nın dün önemli konukları vardı. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Adnan Polat, yöneticiler, teknik direktör Frank Rijkaard ve futbolcular yeni mabetlerine ayak bastı. Drenaj çalışmalarının yapıldığı saha zeminini inceleyen Polat, iddialı açıklamalarda bulundu:

Her problemi çözdü



“Bana ‘Ocak ayında burada oynayacak mıyız?’ diye sordular. Koltukların zemine yakın olmasını Rijkaard olumlu buldu. İş kendini gösteriyor. Bu stat yüzde 100 dolu olduğunda Allah diğer takımlara yardım etsin. Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Bu projeyi sahiplendi ve her safhasında problemleri çözdü.



Arda kupasız gidemez



Futbolcularımız çok mutlu oldular, çok heyecanlandılar. Onlara hedef çizdim. ‘Eğer buraya lider gelirsek, şampiyon olarak çıkarız’ dedim. Burası dolduğu vakit hakikaten misafir takımlar için zor bir arena olacak. Arda bu statta kupa kaldırmadan hiçbir yere gidemez Stadın tam olarak bitmesi ancak mayıs ayını bulur.”

Stada ilk olarak Aykut ayak bastı



G.Saraylı futbolculardan yapımı süren yeni stada ilk ayak basan kaleci Aykut Erçetin oldu. Oyuncular, inşaatın devam etmesi nedeniyle kafalarına kendi isimlerinin yazılı olduğu baretleri takarak girdiler.



Sarı kırmızılı futbolcular, Türk Telekom Arena için ne dedi?

Ali Turan: Heyecanlanıyorum



Burası dolarsa harika bir atmosfer olur. Bunu düşünmek bile şimdiden beni heyecanlandırıyor.

Misimovic: Bizim için itici güc



Burada oynamak bana mutluluk verecek. Benim ve tüm takım arkadaşlarım için ayrı bir itici güç olacak.

Arda Turan: Çok güzel olmuş



Tek kelime ile güzel bir stadımız olmuş. Başka da bir şey söylemek istemiyorum.

Harry Kewell: Büyük bir zevk



Çok iyi bir stat olacak. Umarım bir an önce tamamlanır. Burada oynamak benim için bir zevk olacak.

Çelebi: İki işçinin adı burada yaşayacak



G.Saraylı yönetici Işın Çelebi, “Sayın başkan, yönetim ve bin 200 işçinin burada çok emeği var. Sayın Başbakanımıza çok teşekküre diyoruz. Burada şampiyonluğu kutlayacağız. Vefat eden 2 işçi arkadaşımızı da burada yaşatacağız” dedi.

Arena’nın çimleri 15 Ekim’de döşenecek



İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği statla ilgili gelişmeler. Stadın çimleri 15 Ekim 2010’da getirtilip, döşenecek. · Saha zemininin altında ısıtma sistemi bulunuyor. · Stada iki adet dev skorboard konuyor. · Tribünler tel örgü ile kaplandı.

İlk golü atıp tarihe geçeceğim



Sarı kırmızılı takımın kaptanı Arda ile Avustralyalı yıldız Harry Kewell, Türk Telekom Arena’da atılacak ilk gol için iddiaya girdi.



Galatasaray’ın iki yıldızı Arda Turan ile Harry Kewell, Türk Telekom Arena Stadı’nda atılacak ilk gol için şimdiden iddiaya girdi. Yeni stat için “Muhteşem” diyen Kewell, “Bu statta ilk golü ben atmak isterim” deyince araya giren Arda, “Hayır, ilk golü ben atacağım ve tarihe geçeceğim” ifadesini kullandı. İkilinin diyaloğuna tanık olan Ayhan ve Sabri ise genç kaptana, “Sen zaten kaptan olarak G.Saray tarihine geçtin. Bırak Kewell atsın” dediler. Bu arada “Koca kafa” lakaplı Arda’nın, kendisine neden baret takmadığını soran Mustafa Sarp’a, “Abi benim için yapamamışlar” sözleri gülüşmelere neden oldu.