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Spor

G.Saraylı futbolcular Volkan'ın üzerine mi yürüdü?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Türk Telekom Arena'da Hırvatistan'a 3-0 yenilmesinin ardından futbolcuların soyunma odasında birbirleriyle kavga ettiği iddia edildi.

12 Kasım 2011 02:00

T24 - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Türk Telekom Arena'da Hırvatistan'a 3-0 yenilmesinin ardından futbolcuların soyunma odasında birbirleriyle kavga ettiği iddia edildi.



Star Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye, tarihinin en önemli sınavlarından birinde Hırvatistan'dan ummadığı bir yenilgi alırken bu hezimet taraftarı istenmeyen davranışlara itti. 2. yarının başında 3-0 olduktan sonra oynanan kötü futbol sonrası tribüner Volkan Demirel'e tepki gösterdi.


Milli kaleci, Modric'in şutunu kurtardığı pozisyon sonrası seyirciler tarafından alaycı bir biçimde alkışlanınca; bu duruma oldukça sinirlendi. Bunun üzerine taraftarları alkışlayan Volkan demoralize oldu ve ağzından yakışıksız sözler çıktı.


Kale arkası tribünündeki seyircilerle kısa süreli diyalog yaşayan Fenerbahçeli file bekçisini takım arkadaşları sakinleştirmek isterken; Emre Belözoğlu da tribünleri sakin olmaya davet etti. Ancak tribündeki taraftarlar Volkan'ın tepkisi sonrası milli kaleciye sürekli küfürler yağdırdı.


Maç bitiminde soyunma odasında Galatasaraylı taraftarlara yönelik küfürlü tepkisini gösteren Volkan'a, Galatasaraylı futbolcular Hakan Balta, Sabri ve Selçuk'un sert çıktığı ve yıldız kalecinin üstüne yürüdüğü iddia edildi.


Kısa süreli gerginlik yaşamasının ardından takım arkadaşlarının araya girdi ve olayın büyümeden yatıştırıldığı söyleniyor. Volkan'ın sinirden soyunma odasında dolaplara tekme attığı da gelen bilgiler arasında.

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