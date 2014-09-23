G.Saray'lı eski yönteici Sedat Doğan: Basketboldaki olaylar kurgu ve şikeydi, bu ligde olmamalıyız

Galatasaray’ın eski yöneticisi Sedat Doğan, “Basketboldaki olaylar tamamen bir kurguydu, şikeydi… Galatasaray’ın bu ligde olmaması lazım… Melo değil Demirören gitsin Türkiye’den… Galatasaray şikeye hiç bulaşmadı… Galatasaray vergisini ödemeyebilir, bir sürü insan ödemiyor” ifadeleriyle fedarasyona ağır eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Sedat Doğan, Sky 360'ta çıktığı Telegol programında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulüpte görevinden istifa ettiğini dile getiren Doğan, istifa mektubunu Fenerbahçe ile oynadıkları Süper Kupa finalinden bir hafta önce verdiğini dile getirdi. Türkiye FutbolFederasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Fenerbahçe Kulübü hakkında zehir zemberek ifadeler kullanan Doğan, şunları söyledi:

Neden istifa etti?

"Yönetime veya başkana zarar vermek istemem. Bazı konularda mutabık değildim. Bu benim haklı olduğum anlamına gelmez. Belki yönetim kurulu veya başkan haklıdır. Ben istifa ettim. Fenerbahçe maçından 1 hafta önce istifamı verdim.

Ünal abimle insani olarak en ufak bir problemim yok. Çok tartıştığımız konu oldu. Kimi zaman kabul etmişti, kimi zaman etmemiştir. Ben haklıyım diye kural yok. Ben bazı yönetim şekliyle mutabık değildim. Bu da geniş bir alana yayılıyorsa benim yararlı olmam mümkün değil diyerek ayrıldım.

Can güvenliği ile alakalı bir iş değildi. 3 maçın 3'üne de gittim. Hatta sonuncusunda TBF yetkilileri ile tartıştık. F.Bahçe seyircisinden her türlü küfürü yedik. Ama o gün yerleştirilmiş insanlar vardı. Özellikle oralara olay çıkartmak üzere konulmuşlardı. Tüm F.Bahçe seyricisini bu kapsamda değerlendiremeyiz."

'Galatasaray'a 12 saat, Fenerbahçe'ye 4 gün'

Fenerbahçe Stadı'nda kupa kaldırdığımız sene nasıl olaylar bir noktadan başladıysa burada da aynısı oldu. Bu yüzden tüm Fenerbahçe taraftarını aynı noktaya koymak doğru değil. G.Saray'ın da sahasında olaylar oldu. Olmaması gerekirdi ama disiplin kurulu 12 saat içinde G.Saray'a ceza verdi. F.Bahçe'nin cezasını 4 gün bekletiyorlar."

'Formamız bu pisliğin içinde olmamalı'

Galatasaray'ın temiz formasının bu tip pisliklerin içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray için o kupa teneke parçasıdır. Galatasaray bu pisliğin parçası olmak istemedi.

Zannetmiyorum ki 3 Temmuz sürecinden sonra Fenerbahçeli yöneticilerin etkili olduğunu. Ama bu bir kurgudur. Bu da basketboldaki şikedir. Bunu da TBF organize etmiştir. Bilerek veya bilmeyerek. Galatasaray takımı maç öncesi ısındırılmadı. Hakemler ne yaptı? Bizim sahamızda 2-3 tane çakmak atıldı kadınlara oynayacaksınız dendi. Galatasaray'ın bu ligde olmaması lazım.

'Galatasaray şikeye hiç bulaşmadı'

Futbolda şöyle bir fark var... Galatasaray'ın 3 Temmuz'la ilgili bir sonraki açıklaması, rakip kulüp başkanının Galatasaray hakkındaki açıklamalarıyla ilgili oldu. Galatasaray Fenerbahçe'nin küme düşmesini istemedi. Galatasaray tarihinin hiçbir noktasında şikenin parçası olmamıştır.

Galatasaray'ın müzesinde aslanlar gibi alınmış UEFA Kupası var, Süper Kupa'sı var, 19 tane de lig şampiyonluğu var. Galatasaray'a bu kadar vurulmasını ben hazmedemiyorum.

Galatasaray'ın kumaşı leke tutmaz. Bu işlerle kendilerini kurtaramazlar. Geçmişte Ali Sami Yen'den bu yana Galatasaray'ı yönetenler bu kulübü şikeye bulaştırmamışlardır.

'Yiğit Şardan'ın hakkını verin'

Cemal Nalga'yı konuşuyorsanız Yiğit Şardan'ın hakkını vereceksiniz. Benim Fenerbahçeli dostlarım var, arkadaşlarım var. Ben hiç F.Bahçe düşmanı olmadım. Benim aşağılık kompleksim yok. 3 buçuk yıllık yöneticilik dönemimde Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamam olmadı. Hep federasyonları hedef aldım. Karşınızda 20 milyonluk camia var. Herkesi kötüleyemezsiniz ki.

'Galatasaray vergisini ödemeyebilir...'

Fenerbahçe'nin maçında kaç kişi vardı? Geçen senenin şampiyonu. Tribünde 6 bin seyirci var. Bütün Anadolu'da tribünler boş. Biz zar zor bulduk. Futbolun marka değerini düşürdün.



Melo bazı yanlış işler yapmış olabilir. Dünyadaki en kötü insanı bile olay bazında değerlendireceksin. Her şeyi yanlış olabilir, doğrusunu söyleyeceksin. Melo'yu basın ve başka yapılar "Bu adam arkadaşına yumruk attı, Oğuzhan'a da tükürmüştür" dendi. TFF Başkanı "Melo ülkeden gitsin" dedi. Bence sen git Türkiye'den. Sen oraya bazı işleri yapmak üzere konulmuşsun.



Fenerbahçe vergisini ödüyor mu? Ödüyorsa neden uzlaşmada? G.Saray ödemeyebilir, bir sürü insan ödemiyor. Devlet de kanunsuz vergi alıyor. O da aldıklarını geri versin o zaman."