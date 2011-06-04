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Spor

G.Saray'lı Elmander'den milli şov

Galatasaray’ın yeni transferi dün İsveç forması ile iki kez ağları havalandırdı.

04 Haziran 2011 03:00

T24 - Galatasaray’ın yeni transferi dün İsveç forması ile iki kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü, takımının Moldova’yı mağlup ettiği maçta ortaya koyduğu futbolla galibiyetin mimarı oldu.

Elmander şov

Galatasaray’ın yeni transferi Johan Elmander dün EURO 2012 elemelerinde İsveç formasıyla coştu. İsveç’in EURO 2012 yolunda son derece kritik maçında Moldova deplasmanında sahneye çıkan tecrübeli golcü attığı iki golle takımının 4-1’lik galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. 11. dakikada Toivonen’le 1-0 öne geçen İsveç’in ikinci golü 30. dakikada sağ çaprazdan net bir vuruş yapan Elmander’den geldi. İkinci yarıda İsveç’in rahatlamasını sağlayan golü de 58. dakikada Elmander attı. 61. dakikada Bugaev farkı ikiye indirse de, 88’de Gerndt rakip ağları havalandırarak maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti.


Taraftar sabırsızlandı

Elmander bu karşılaşmada hem gösterdiği başarılı performans hem de attığı gollerle galibiyette büyük pay sahibi olurken, başarılı golcünün bu oyunu Galatasaray taraftarlarını kendisini sarı-kırmızılı formayla görmek adına biraz daha heyecanlandırdı.


Liechtenstein sürprizi

Euro 2012 eleme gruplarında dün oynanan maçlarda Liechtenstein sahasında Litvanya’yı 2-0 mağlup ederek hem ilk galibiyetini aldı, hem de gecenin sürprizine imza attı. Maça hızlı başlayan ev sahibi 6. dakikada Philippe Erne’nın golüyle 1-0 öne geçti. Liechtenstein 36’da Michele Polverino ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Litvanya ilk 2 yolunda çok ağır bir darbe yedi.



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