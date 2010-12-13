G.Saraylı Baroş alemlerde

T24 - Galatasaray’ın, Gençlerbirliği’ne yenildiği maçı izlemeye bile gitmeyen Çek futbolcu, cumartesi gecesi Kuruçeşme Supper’da loca kapattı. Sarı-kırmızılı golcü daha sonra soluğu Taksim’de aldı.





Spor Toto Süper Lig’de resmen dibe vuran, lider Trabzonspor’un tam 19 puan gerisine düşen Galatasaray’da vurdumduymazlık ve boşvermişlik aldı başını gitti.

Sarı-kırmızılılarda son skandala imza atan isim ise taraftarın sevgilisi Milan Baros oldu. Çek golcü, takımının karanlık günlerden geçtiği bir dönemde hem de Gençlerbirliği’ne karşı Ali Sami Yen’de alınan 2-0’lık yenilginin gecesinde Kuruçeşme-Taksim hattında efkar dağıttı!

Beşiktaş’ın İspanyol yıldızı Guti’nin alkollü kaza haberlerinden sonra bu kez Galatasaray’ın golcü futbolcusu Milan Baros, olayın kahramanı oldu. Galatasaray’ın, Gençlerbirliği ile oynadığı maçı izlemeye bile gitmeyen, bu sezon sakatlıklar yüzünden takımına katkı sağlayamayan Çek yıldız, Kuruçeşme’de bulunan tanınmış gece kulübü Supper’da loca kapattı, alkolün de etkisiyle kendinden geçti.

Ancak Supper’daki eğlence Milan Baros’un hızını kesmedi. Tecrübeli golcü, Kuruçeşme’den sonra soluğu Taksim’de aldı, geç saatlere kadar eğlendi.



Bu arada mekandaki sarı-kırmızılı bazı taraftarların, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, ama eğlenceden de geri kalmayan Baros’a tepki gösterdikleri belirtildi.





