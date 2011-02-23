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Spor

G.Saray'lı Barış'tan transfer yalanlaması

Galatasaray'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Özbek, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

23 Şubat 2011 02:00

T24 - Galatasaray'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Özbek, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Barış Özbek, Galatasaray Kulübü'nün internet sitesine yaptığı açıklamada, iddiaların doğru olmadığını kaydederek, şunları kaydetti:


''Hiçbir kulüple anlaşma yapmadığım gibi hiç kimseyle transfer görüşmem olmamıştır. Halen Galatasaray'ın mukaveleli bir oyuncusu olarak, sırtımda taşıdığım forma için ter döktüğümü ve bu renklerin başarısı için çalıştığımı belirtirken, şahsımı yıpratmaya yönelik bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini rica ederim.''



Fenerbahçe cephesi


Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bir gazetede Barış Özbek ile anlaşmaya varıldığı şeklinde haber yer aldığı belirtilerek, ''Barış ile transfere dair her konuda anlaştığımıza ve sezon sonunda oyuncuyu kadromuza katacağımıza dair yapılan bu haber, kesinlikle doğru değildir'' denildi.


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