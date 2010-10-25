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Spor

G.Saray'lı Aykut F.Bahçe'den gol yemeyen ilk kaleci

Derbide kaleyi koruyan Aykut Erçetin, Galatasaray tarihine geçti.

25 Ekim 2010 03:00

T24 - Ufuk Ceylan'ın kırmızı kart cezası nedeniyle derbide kaleyi koruyan Aykut Erçetin, Galatasaray tarihine geçti.

Derbide kalesini gole kapatan Aykut, Kadıköy'de bir lig maçından Fenerbahçe'den gol yemeyen ilk Galatasaray kalecisi oldu.

Galatasaray'da, 1982 yılından bu yana Kadıköy'deki 27 lig maçında da kaleyi koruyan bütün kaleciler en az bir golü kalesinde görmüştü.

Bu arada Aykut Erçetin, 3 Şubat 2008 tarihinde 0-0 sona eren Türkiye Kupası maçında kaleyi koruyan Orkun Usak'ın ardından, Kadıköy'deki resmi ve özel toplam 47 maçı gol yemeden tamamlayan ikinci Galatasaray kalecisi oldu.

Öte yandan Aykut Erçetin, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 4. kez mücadele etti.

Galatasaray, Aykut'un kalede olduğu 2'si Türkiye Kupası, 2'si de Süper Lig maçından 2'sini kazandı, 1'ini yitirdi, bu akşam da berabere kaldı. Aykut bu 4 maçta toplam 3 gol yedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 9. sezonunu geçiren 28 yaşındaki Aykut'un kalede yer aldığı Fenerbahçe maçları şöyle:

Organizasyon        Tarih                 Maç            Sonuç

Türkiye Kupası    08.03.2006   Fenerbahçe-Galatasaray   2 - 1
Türkiye Kupası    27.02.2008   Galatasaray-Fenerbahçe   2 - 1
Süper Lig            27.04.2008   Galatasaray-Fenerbahçe   1 - 0
Süper Lig           24.10.2010    Fenerbahçe-Galatasaray   0 - 0

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