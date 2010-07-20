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Spor

G.Saray'ın yeni transferi Pino İstanbul'da

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fransa’nın Monaco takımında forma giyen Juan Pablo Pino ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

20 Temmuz 2010 03:00

T24 - Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fransa’nın Monaco takımında forma giyen Juan Pablo Pino ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Galatasaray, Kolombiyalı kanat oyuncusu Juan Pablo Pino ve Monaco ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Pino'nun İstanbul’da gerçekleştirilecek sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

İki kanatta da görev yapabilen Pino, 2007 yılından bu yana Monaco'da 53 maçta altı gol attı, iki kez de Kolombiya milli takımında forma giydi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Yatırımlar A.Ş de Pino'nun kulübü ve kendisiyle anlaşıldığını İMKB'ye bildirdi.

Dört yıl önce Independiente Medellin'den Monaco'ya transfer olan Pino, geçtiğimiz sezon Fransa liginde forma giydiği 14 maçın dokuzuna ilk 11'de çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüp, dört yıllık sözleşme imzalayacağı genç oyuncu için Monaco'ya üç milyon euro ödeyecek.


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