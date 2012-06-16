G.Saray'ın, 'Şampiyonluk yarınlara kaldı' tişörtleri F.Bahçelileri kızdıracak

Fenerbahçe'yle son dakikaya kadar şampiyonluk mücadelesi verip şampiyon olan Galatasaray'da, "Şampiyonluk yarınlara kaldı" tişörtleri yarın satışa çıkıyor. Tişörtteki ağlayan surat ve "Şampiyonluk yarınlara kaldı" yazısı gündemi uzun süre meşgul edeceğe benziyor.

Tişört, piyasaya çıkacağının açıklanmasının ardından, kısa bir sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "GSStore; Galatasaray'ın 2011-2012 Sezonu Şampiyonluğu’nun ardından satışa sunduğu birbirinden yaratıcı ve özgün şampiyonluk t-shirtlerine “Şampiyonluk Yarınlara Kaldı T-Shirtü”nü de ekleyerek seriye kaldığı yerden devam ediyor" denilerek şu ifadeler kullanıldı:

"16 Haziran 2012 Cumartesi günü itibariyle tüm GSStorelar’da ve www.gsstore.org’da satışa çıkacak olan Şampiyonluk Yarınlara Kaldı T-Shirt’ü, taşıdığı anlam kadar kol kısmında yer alan QR Kodu ile de taraftarlarımızın zevkle taşıyacağı bir başka ürün olarak raflarda yerini alacak.

Taraftarlarımızın, iPhone ya da android işletim sistemli tüm telefonlarından QR Kodunu taratmasıyla izleyebilecekleri çok özel bir video ile Şampiyonluk Yarınlara Kaldı T-Shirt’ü, hem göze hem kulağa hitap edecek.

Taraftarlarımızın, videoyu izlemek için iPhone ve tüm android işletim sistemli telefonlarına QR Reader Uygulaması’nı indirerek uygulamayı çalıştırmaları ve t-shirt üzerinde bulunan QR Kodunu taratmaları yeterli olacak.

Unutulmayacak şampiyonluğun bir başka hatırası Şampiyonluk Yarınlara Kaldı T-Shirtü’ne sahip olmak için siz de yarından itibaren mağazalarımıza uğrayın veya www.gsstore.org adresimizi ziyaret edin!



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GSStore özel ürünlerinde QR Kodu Uygulaması fikrini ortaya atarak bu fikrin gelişimine destek veren Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi N. Orçun Önal ile Lisansiye ve Üretici Firmamız Reda Tekstil’e yaratıcı çabalarından ötürü teşekkür ederiz."