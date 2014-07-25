G.Saray'ın sağı Prandelli'nin canını sıktı, transfer şart oldu

Rapid Wien karşısındaki etkisiz futbol ve 3-1’lik yenildi Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli’yi düşündürdü. İtalyan hoca ilk etapta sağ beke takviye istedi. Aksayan bölgede ilk hazırlık maçı olan Vorwarts sınavında Hamit Altıntop’un, Rapid Wien karşısında ise Veysel Sarı’nın vasat performansları, sarı kırmızılıları sağ bek arayışına mecbur bıraktı. Emmanuel Eboue ve Sabri Sarıoğlu’nu de kadro dışı bırakan Prandelli’nin raporu ile yönetim kolları sıvadı. Eskişehirspor’un önemli oyuncularında Tarık Çamdal ya da, Bursasporlu Şener Özbayraklı’nın yakın zamanda sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Galatasaray’da iki hazırlık maçında vasatı aşamayan sağ kanata takviye yapılacak.

Yönetim garanti verdi

Eskişehirspor’dan Tarık Çamdal ve Bursaspor’un genç oyuncusu Şener Özbayraklı için temaslarını sessizce sürdüren Galatasaray yönetimi Cesare Prandelli’ye de bu mevkiye takviye olacağı garantisini verdi. Tarık Çamdal’ı kadrosuya katmak için her yol denenecek.

Joel Campbell sırada

Drogba ile yollarını ayırıp forvet takviyesi henüz yapmayan Galatasaray, Dünya Kupası’nda yıldızını parlatan Arsenalli Joel Campbell’a gözünü dikti.

İngiliz şirketleri ise “Joel Campbell hangi takıma transfer olacak” diye bahis açarken en şanslı takım olarak da Galatasaray’ı favori gösterdi. Dünya Kupasında Kosta Rika Milli takımında başarılı maçlar çıkaran Campbell için Newcastle United, Crystal Palace ve West Bromwich Albion da devrede.

‘Henüz takım olamadık!’

Galatasaray’ın başında ikinci haftasını dolduran Prandelli, Rapid Wien maçı sonrasında özellikle takım olarak sahada oyuncuların birlikte hareket etme konusunda eksikleri olduğunu söyledi. İtalyan hoca kondisyon olarak ise oyuncuların performansından çok memnun.

Sneijder kalıyor

Wesley Sneijder’in menajeri Guido Albers, Dünya Kupası sonrasında birçok kulüpten teklif aldıklarını ancak Hollandalı oyuncunun bunları reddettiğini söyledi. Sneijder’in Galatasaray’da mutlu olduğunu kaydetti.

Charleroi ile maç

Galatasaray, Salzburg ve Viyana’nın ardından dün 2.5 saatlik otobüs seyahati ile Budapeşte’ye geçti. Sarı kırmızılılar buradan da Belçika’ya gidecek. Brüksel’de kamp yapacak olan Galatasaray, Charleroi ile de maç yapacak.