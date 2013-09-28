G.Saray'ın peşinde olduğu Mancini 9 milyon Euro istedi

Dünyanın en iyi 6’ncı teknik direktörü olarak gösterilen Fatih Terim’le yollarını ayıran Galatasaray, yönetici Bülent Tulun’un görüştüğü İtalyan teknik adam Roberto Mancini’nin istediği rakam dudak uçuklattı. Mancini, Galatasaray’dan 3,5 milyon’u peşin yıllık 7 milyon Euro ve yardımcılarına da 2 milyon Euro istedi. Galatasaray’ın 3 yıllık anlaşma planladığı Mancinin maliyeti ise 27 milyon Euro’yu buldu.

İtalya’nın Ancona şehrinde Bülent Tulun’la bir araya gelen Roberto Mancini’nin istediği yıllık ücret 9 milyon Euro’yu buldu. Fatih Terim ile yollarını ayırarak teknik direktör arayışına giren Galatasaray’ın gözde antrenör adayları deyim yerinde ise dünyaları istedi!

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, Terim’in 24 Eylül Salı günü görevinden alınması ile birlikte dünyaca ünlü bir teknik adam arayışına giren Galatasaray’da ilk gözdeler Heynckes, Roberto Mancini ve Di Matteo idi…

Özellikle Galatasaray’ın 2 Ekim 2013’te Juventus ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen ve en geç pazartesi gününe kadar yeni teknik adamını açıklamak isteyen yönetimin Mancini’den aldığı rakam dudak uçuklattı.

Önceki gün Bülent Tulun’un İtalya’da Ancona yakınlarında bir araya geldiği Roberto Mancini, kendisi için yıllık 7 milyon Euro talep etti.

Di Matteo’nun rakamı daha makul

Mancini, G.Saray’dan bu paranın yarısı yani 3.5 milyon Euro’luk kısmının peşin olarak ödenmesini istedi. Bu paranın geri kalan kısmı da sezon sonuna kadar eşit taksitlerle talep etti. İtalyan hoca, ayrıca 7 milyon Euro’luk yıllık ücretinin yanı sıra G.Saray’ın başına geçmesi halinde birlikte çalışacağı yardımcıları ve teknik ekibi içinde yıllık 2 milyon Euro istedi. Yani Mancini, G.Saray’a ‘evet’ demek için tam 9 milyon Euro istedi.

Galatasaray’ın bir diğer gözdesi Roberto Di Matteo ise sarı kırmızılı takımın teklifine sıcak bakarken, Mancini’ye göre daha makul bir rakam talep etti.

Terim’in ücretinin iki katı

Geçen yıl sezon ortasında Chelsea ile yollarını ayıran Di Matteo’nun İngiliz Kulübü’nden tazminat gereği halen maaşını almaya devam ettiği ve yıllık 3 milyon Pound kazancının olduğunu belirttiği ortaya çıktı. Chelsea’den ayrılmasına rağmen çok önemli bir gelire sahip olan Roberto Di Matteo da G.Saray’da çalışmak için 3.5 milyon Pound’luk bir talepte bulundu. Özellikle Mancini’nin talep ettiği bu rakam ise İmparator’un geçen yıl G.Saray’dan kazandığı paranın tam 2 kat olma özelliğini de taşıyor.

Geçen sezon sarı kırmızılılardan 4.5 milyon Euro kazanan Fatih Terim’in bu gelirinin içinde Türkiye Ligi Şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi bonusu da yer alıyordu. Terim, G.Saray’dan 2012-2013 sezonundaki görev dönemi için sözleşmesindeki özel maddeler gereğince; 3 milyon Euro yıllık ücretinin yanı sıra 1 milyon Euro Türkiye Ligi şampiyonluğu bonusu ve 500 bin Euro da Şampiyonlar Ligi çeyrek final başarısı karşılığında prim aldı.

En uygunu Advocaat

Di Matteo ve Mancini’den sonra Galatasaray Yönetim Kurulu adına kulüp direktörü Bülent Tulun, Dirk Advocaat ile görüştü.

İki İtalyan teknik adamın aksine Advocaat’ın maliyeti adaylar arasında en uygunu oldu. Zenit’e, UEFA Kupası ve Süper Kupa’yı kazandıran, PSV, Rangers kulüpleriyle şampiyonluklar yaşayan Dirk Advocaat, Galatasaray’dan 3.5 milyon Euro yıllık ücret talep etti.

Başkan Ünal Aysal da Tulun’un görüşmeler yaptığı hocaların maliyeti ve raporu sonrasında kararını en geç hafta başında verecek.