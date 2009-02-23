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Spor

G.Saray'ın kalesi yıkıldı

23 Şubat 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'de bu sezon evinde hiç yenilmeyen Galatasaray, 21. haftada ilk mağlubiyetini ligin alt sıralarında bulunan Kocaelispor'dan 5-2'lik tarihi bir skorla aldı.

Ligde toplam yenilgi sayısı 6'ya çıkan sarı-kırmızılılar, evinde ise Kocaelispor maçına kadar hiç yenilgi tatmamış, ancak Antalyaspor ve Kayserispor ile berabere kalmıştı. Daha önce bu sezon ligde deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1, Eskişehirspor'a 4-2 mağlup olan Galatasaray, ilk kez kalesinde 5 gol birden gördü.
Galatasaray, daha önce iç sahada Beşiktaş'tan, 4-2 kazanılan maçta 2 gol yemişti.

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