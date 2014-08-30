G.Saray'ın istediği Tarık sözleşmesini uzattı

Tarık Çamdal, Eskişehirspor’la olan sözleşmesini 4 yıllığına uzatırken, kontrata ‘Satılması halinde kazanılan bonservis bedelinin yüzde 25’i kendisine ödenir’ maddesini ekletti.

Genç oyuncu, Ocak ayında Eskişehirspor ile sözleşmesini 4 yıllığına uzatırken, kontrata ‘Satılması halinde bonservis bedelinin yüzde 25’i kendisine ödenir’ maddesini ekletti. Bu gerçek G.Saray’ın başarılı futbolcuya talip olmasıyla ortaya çıktı.

Sarı kırmızılıların yoğun çabasına karşın Eskişehirspor, 6 milyon Euro’nun altına düşmemişti. Kırmızı siyahlıların, bu bedeli indirmemesinde sözleşmedeki bu madde etkili oldu.

Takası bu yüzden kabul etmiyorlar

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, Eskişehir Başkanı Mesut Hoşcan’ın “Takas istemiyoruz” açıklamasının altında bu gerçeğin yattığı ortaya çıktı. Çünkü Eskişehirspor, hangi takımla anlaşırsa anlaşsın, başarılı oyuncuya aldığı bedelin dörtte birini ödemek zorunda... Yani kırmızı siyahlılar Tarık’ı 6 milyon Euro’ya satarsa kasasına girecek para 4.5 milyon Euro olacak. Sarı kırmızılılar, transferin son günlerinde bu rakamı aşağı çekmeyi başarırsa, Galatasaray’ın ödeyeceği bonservisin 4’te biri yine futbolcunun cebine girecek.

Bursa yolunda

Galatasaray, dün Bursa’ya giderken yolculuğun feribotla geçen bölümünde topluca sohbet etti. Prandelli, uzun uzun çevreyi inceledi.

3 transferle süper G.Saray

Kulüpten en az 3 transfer istediğini söyleyen Prandelli, “Bu takviyelerden sonra kazanan bir takım kurmuş olacağız” dedi.

G.Saray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, 3 transfer bekliyor. Bursaspor maçı öncesinde GS TV’ye konuşan İtalyan teknik adam “Devler Ligi’ne kadar hazır olmamız gerekiyor. Kulüpten 3-4 oyuncu transferi istedik. Bunların gerçekleşeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

‘Gücümüzü görecekler’

Devler Ligi ile ilgili değerlendirmede bulunan İtalyan hoca, “Şampiyonlar Ligi’nde kolay bir şeyden bahsedemezsiniz. Hazır olup gücümüzü herkese göstereceğiz” ifadesini kullandı.

Bursa’ya derken Malaga’ya gitti

Maç için takım arkadaşlarıyla birlikte Bursa’ya gitmeye hazırlanan Nordin Amrabat, son dakikada kadrodan çıkarıldı ve yeniden Malaga’ya kiralandı. Faslı futbolcu, dün takım arkadaşlarıyla vedalaşıp İspanya’nın yolunu tuttu.