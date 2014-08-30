T24 LogoT24 Logo
Spor

G.Saray'ın istediği Tarık sözleşmesini uzattı

Transferin son günlerinde Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Tarık Çamdal, Türkiye’de bir ilke imza attı ve kendi bonservisine ortak oldu

30 Ağustos 2014 10:37

Tarık Çamdal, Eskişehirspor’la olan sözleşmesini 4 yıllığına uzatırken, kontrata ‘Satılması halinde kazanılan bonservis bedelinin yüzde 25’i kendisine ödenir’ maddesini ekletti.

Genç oyuncu, Ocak ayında Eskişehirspor ile sözleşmesini 4 yıllığına uzatırken, kontrata ‘Satılması halinde bonservis bedelinin yüzde 25’i kendisine ödenir’ maddesini ekletti. Bu gerçek G.Saray’ın başarılı futbolcuya talip olmasıyla ortaya çıktı.

Sarı kırmızılıların yoğun çabasına karşın Eskişehirspor, 6 milyon Euro’nun altına düşmemişti. Kırmızı siyahlıların, bu bedeli indirmemesinde sözleşmedeki bu madde etkili oldu.

 

Takası bu yüzden kabul etmiyorlar

 

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, Eskişehir Başkanı Mesut Hoşcan’ın “Takas istemiyoruz” açıklamasının altında bu gerçeğin yattığı ortaya çıktı. Çünkü Eskişehirspor, hangi takımla anlaşırsa anlaşsın, başarılı oyuncuya aldığı bedelin dörtte birini ödemek zorunda... Yani kırmızı siyahlılar Tarık’ı 6 milyon Euro’ya satarsa kasasına girecek para 4.5 milyon Euro olacak. Sarı kırmızılılar, transferin son günlerinde bu rakamı aşağı çekmeyi başarırsa, Galatasaray’ın ödeyeceği bonservisin 4’te biri yine futbolcunun cebine girecek.

 

Bursa yolunda

 

Galatasaray, dün Bursa’ya giderken yolculuğun feribotla geçen bölümünde topluca sohbet etti. Prandelli, uzun uzun çevreyi inceledi.

 

3 transferle süper G.Saray

 

Kulüpten en az 3 transfer istediğini söyleyen Prandelli, “Bu takviyelerden sonra kazanan bir takım kurmuş olacağız” dedi.

G.Saray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, 3 transfer bekliyor. Bursaspor maçı öncesinde GS TV’ye konuşan İtalyan teknik adam “Devler Ligi’ne kadar hazır olmamız gerekiyor. Kulüpten 3-4 oyuncu transferi istedik. Bunların gerçekleşeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

 

‘Gücümüzü görecekler’

 

Devler Ligi ile ilgili değerlendirmede bulunan İtalyan hoca, “Şampiyonlar Ligi’nde kolay bir şeyden bahsedemezsiniz. Hazır olup gücümüzü herkese göstereceğiz” ifadesini kullandı.

 

Bursa’ya derken Malaga’ya gitti

 

Maç için takım arkadaşlarıyla birlikte Bursa’ya gitmeye hazırlanan Nordin Amrabat, son dakikada kadrodan çıkarıldı ve yeniden Malaga’ya kiralandı. Faslı futbolcu, dün takım arkadaşlarıyla vedalaşıp İspanya’nın yolunu tuttu.

ETİKETLER

tarık çamdaleskişehirsportransfersözleşmegalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24