G.Saray'ın final 11'i hazır

Galatasaray'da gözler artık Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finaline çevrildi. Takımını 4-2-3-1 düzenine göre hazırlayan Prandelli kadrosu da büyük ölçüde belirledi.

İlk etap yurt dışı kampını Avusturya ve Macaristan’da yapan, İstanbul’a döndükten sonra hazırlıklarına genç takımlarla oynayarak devam eden Galatasaray, son olarak Belçika’ya gitmiş ve 2. lig takımı White Star’a karşı mücadele etmişti. Böylece yeni sezon hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan Galatasaray, 2 günlük iznin ardından Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinin provalarına başladı.

Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Cesare Prandelli’nin derbide sahaya süreceği kadro büyük ölçüde belli.

Kilit adam Sneijder

Metin Karabaş'ın Fanatik'teki haberine göre, takımını 4-2-3-1 düzeniyle hazırlayan İtalyan teknik adam, ileri uçta Burak Yılmaz’a görev verecek. Takımla yeterli sayıda idmana katılan Wesley Sneijder, Burak’ın arkasında Galatasaray’ın en önemli hücum silahı olacak. Çabukluğuyla fark yaratan yeni transfer Olcan Adın, sağ açıkta görev alacak. Prandelli’nin soru işaretlerinden biri sol açık, şimdilik bu bölgede öne çıkan iki isim var: Bruma ve Amrabat. Ancak yabancı kontenjanı, diğer bölgelerle birlikte belirleyici unsur olabilir. Orta sahanın merkezinde Selçuk ve Melo var. Sol bek Telles’e emanet.

Chedjou seçimi kritik

Sakat olduğu için Belçika’ya götürülmeyen Veysel’in derbide sahada olması bekleniyor. Sağ bekte o görev alacak. İlk stoper Semih Kaya. Genç stoperin partneri Chedjou gibi görünse de, yabancı sınırı nedeniyle, sol önde Bruma ya da Amrabat oynarsa, gerideki tercih yerli olmak zorunda. Bu nedenle Hakan Balta’nın Semih’e partner olması gündemde. Ancak Prandelli, Chedjou’yu tercih ederse, bu kez sol açıkta yerliye dönülecek ve şimdilik öne çıkan isim Yasin Öztekin. Ancak yeni transfer, White Star maçında beklenen heyecanı yaratmadı. Kalede de Fernando Muslera’nın yeri garanti.