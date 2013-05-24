G.Saray'ın cezasını Trabzonspor ödemek istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun "2010-2011 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor" pankartı nedeniyle Galatasaray'a 20 bin TL para cezası vermesi bordo-mavili kulübü harekete geçirdi.



Ligin son haftasında İstanbul'da oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar "2010 - 2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazılı pankart açmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) da dün açıkladığı kararlarda, Galatasaray'a bu pankart nedeniyle, sportmenliğe aykırı pankart açmak suçundan 20 bin lira ceza verdi.



Federasyona yazı



PFDK'nın bu kararı üzerine Trabzonspor Yönetim Kurulu, federasyona yazılı başvuruda bulunarak cezanın kendilerinden tahsil edilmesini isteme kararı aldı.

Bugün federasyona gönderilmesi beklenen yazıda, "Galatasaray'la oynadığımız müsabakada açılan 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor yazılı pankart sportmenliğe aykırı bir pankart olmadığı gibi aksine sportmenliği ön plana çıkartan bir mesajdır. Bu nedenle kulübümüzü de ilgilendirdiğinden dolayı Galatasaray Kulübü'nün de uygun görmesi halinde söz konusu cezanın kulübümüz hesabından kesilmesini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.