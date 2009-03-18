G.Saray'ın borcu ne kadar?

Galatasaray Kulübü Aylık Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde yapıldı.



Sarı-kırmızılı takımın Hamburg ile yapacağı UEFA Kupası 4. tur ilk maçı nedeniyle 1 hafta gecikmeli gerçekleşen divan kurulu toplantısı, İrfan Aktar başkanlığında, Tevfik Fikret Salonu'nda yapılırken, toplantıya kulüp yönetimi adına başkan Adnan Polat ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Sinan Kılıç ve Faruk Bil katıldı.



Güncel olaylar bölümünün ardından kürsüye gelerek divan kurulu üyelerine hitap eden başkan Adan Polat, eski yönetici Semih Haznedaroğlu'nun, Futbol Federasyonu'yla son dönemde gerilen ilişkileri eleştirmesine değinerek, bekledikleri olumlu çalışmaların bir türlü yapılmamasından yakındı.



Futbol Federasyonu'nu, Hasan Doğan ve ardından Mahmut Özgener dönemlerinde hep şartsız olarak desteklediklerini anlatan Polat, şöyle konuştu:



"Biz, görüşmelerimizde kendilerinden hep, herkese eşit mesafede olmalarını, futbolun bir şov endüstrisi olduğunu unutmamalarını, uluslararası alanda başarılı olunması için gayret göstermelerini, anti futbolla ilgili yanlış uygulamaların düzeltilmesini, kötü sahalara çözüm üretilmesini istedik. İlk defa Galatasaray Kulübü, Türkiye'nin en büyük kulübü, federasyon başkanını şartsız destekledi. Bize kulak vermediler."





"BEN BU FEDERASYONA NASIL TEPKİ GÖSTERMEYEYİM?"





Sivasspor maçından itibaren başlayan bir gelişmeler manzumesi bulunduğunu ifade eden Adnan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kayserispor maçı öncesi biri yanıma gelip, 'Başkan, Lincoln'e 30 dakika içinde kırmızı kart çıkacak' diyor ve 28. dakikada oyuncum oyundan atılıyor. Ümit Karan, Sivasspor maçında oyundan atıldığında, hakem önce yardımcının üzerine su sıçratılmasını gerekçe gösteriyor, maç çıkışı ise oyuncumun küfür ettiğini ileri sürüyor. Biz görüntüleri dudak okuma uzmanlarına izletiyoruz, küfür yok. Yan hakemini kurtarmak için yalan söyleyen bir hakem var. Rapor yazılıyor, geliyor federasyona, sonra geriye alınıyor, eski rapor yırtılıp atılıyor. Ben nasıl tepki göstermeyeyim bu federasyona. Yine Trabzonspor maçına, Türkiye'de atanacak en son hakemi atadılar. Hakem mi kalmadı? Körün gözüne parmak sokar gibi, yine Sivasspor maçının hakemi... Sivas'ta bu olaylar olmuş, Trabzon'da yine aynı hakemi gördükleri vakit, oyuncularımın psikolojisi bozuluyor. Bu atamayı yapan MHK başkanı, federasyon başkanı bunu bilmiyor mu? Nitekim, orada yine katliam oldu. Biz Futbol Federayonu'yla işbirliği yapmaya hazırız, ama bir adım attıklarını görelim."







"YILDIZ FUTBOLCULARI, KASAPLARA HARCATMAYIN"





Adnan Polat, Galatasaray takımında yaşanan sakatlıklardan dert yanarken, Futbol Federasyonu'nun sertliklere göz yumduğunu ileri sürdü.



"Yıldız futbolcuları, kasaplara harcatmayın" ifadesini kullanan Polat, "Bizim futbolcularımız sürekli dövülüyor. Sezon başından beri, 31 futbolcumuz vardı, birini gönderdik 30 kaldı, 22 ameliyat geçirilmiş. Bunlar yolda giderken sakatlanmıyor. Yıldız oyuncuların, milli oyuncuların korunmasını istedik. Hakemlerin kart gösterme hastalıklarından kurtulmasının istedik. İnsanlar, maçlara hakemleri izlemeye gitmiyor. Telkinlerimizden birini dahi dikkate almadılar" diye konuştu.





"YENİ STADI 2010-2011 SEZONUNDA AÇARIZ"



Adnan Polat, mali sorunlar nedeniyle işçilerin bir süredir iş bırakma eylemi yaptıkları Aslantepe'deki stadın bitişinin gecikeceğini belirtirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyla ilgilendiğini ve çözümün bulunacağını dile getirdi.



Kulüp olarak, stattaki iş bırakma durumundan sonradan haberdar olduklarını söyleyen Polat, şöyle devam etti:



"Kulüp olarak, TOKİ ile yüklenici firma arasındaki anlaşmanın takibini, şartnameye uygun yapılıp yapılmadığı ve zaman planı konularında yapıyoruz. Bu sıkıntılar bitecektir. Devletin en üst kademesindeki, projenin altına imza koyan insanlara kadar konu gitti. TOKİ ile yüklenici firma arasında yeni bir gelişme var, tahmin ediyorum hafta sonuna kadar finansman modeli çözülmüş olacak. İnşaatın 29 Ekim'de bitmesi zor gözüküyor. 3-5 ay sarkması söz konusu. Bizi çok fazla etkilemeyecek. Çalışmalarımızda, stadı 2010-11 sezonunda Galatasaray'a yakışır şekilde açılışla hizmete sokmak istiyoruz. Bu durma olmasaydı, ay sonunda koltuk satışına başlayacaktık. Kaynağı da Sporif A.Ş. ile Futbol A.Ş.'nin birleşmesinde kullanacaktık. Başbakan dahi bu durumlardan haberdar. Stadımız illa ki bitecek. Bizim kadar Başbakan da takipçisi. Ben bu anlaşmanın altında imzası olan Başbakana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Eleştiri yaparken insaflı olmak lazım."





"LİNCOLN'E CEZAYI VERDİK, KONU BİZİM İÇİN KAPANDI"



Polat, üyelerin, yönetimlerine yönelik eleştirilerinde biraz daha Galatasaray geleneklerini dikkate almalarını isterken, takımla ilgili konuların ise abartıldığını söyledi.



Gündemde yer alan Lincoln'ün, yaptıkları veya yapmadıklarıyla sürekli haber olduğunu kaydeden Polat, "Almanya'daki maçta taktik gereği hocası oyundan aldı, onun da bir reaksiyonu oldu. Ertesi gün toplanıp gerekli cezayı verdik ve konu bizim için orada bitti. Fakat medyada, kamuoyunun önüne tekrar tekrar konuluyor" dedi.



Yarının kendileri için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bayan basketbol takımımız Avrupa kupasında finale kalma yolunda önemli bir maç oynayacak. Futbol takımımızın da Hamburg ile çok ciddi bir sınavı var. Takımın ise neredeyse yarısı sakat. Galatasaray bunların üstesinden gelecektir. Üzüldüğümüz, sıkıldığımız zamanlar oluyor ama moralimizi bozmuyoruz" şeklinde konuştu.



BORÇ-ALACAK FARKI YAKLAŞIK 391 MİLYON TL







Galatasaray Kulübü'nün borç-alacak farkı konusunda değişik rakamların çıkması nedeniyle, hesaplama metodunda bir istikrara gidilmesi açısından, komisyon çalışması yapıldığı duyuruldu.



Üyeler Kemal Onar, Murat Ece ve Mete Ekiz tarafından yapılan komisyon çalışması sonunda, bundan sonra yapılacak tüm mali çalışmalarda kullanılacak esasların belirlendiği ifade edilirken, yeni çalışma sonunda kulübün 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle borç-alacak farkının 391 milyon 300 bin 799 TL olduğu açıklandı.



ASLANTEPE YILBAŞINA KALDI



Aslantepe'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi çerçevesinde devam eden yeni stadın inşaatında yaşanan sıkıntılar, divan kurulu toplantısında da gündeme gelirken, Eren Talu'nun babası Erdem Talu, inşaatı yılbaşında bitireceklerini söyledi.



Güncel olaylar bölümünde söz alan, yüklenici firma sahibi Eren Talu'nun babası Erdem Talu, stat inşaatında mali sıkıntılar nedeniyle yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyduklarını belirtirken, daha önce 29 Ekim 2009'da bitirilmesi planlanan inşaatı, gecikmeler nedeniyle yılbaşında tamamlayacaklarını söyledi.



"Bir süredir yaşanan işçi hareketleri, bizi son derece rencide etmekte ve itibarımızı zedelemektedir" diyen Talu, şunları söyledi:



"Maalesef buna basın da alet olmuştur. İşçiler, taşeronun sorumluluğunda. Biz her ayın 25'inde, hak ediş ölçüsünde para ödüyoruz. Şubat istihkakını eksik ödedik, mart ayında da ödeme yapamadık. Yani 1,5 aylık istihkak ödenmedi, ancak bugün ödemeler yapılıyor. Sebebi, bankalardan gereken finansmanın sağlanamaması. Bundan dolayı 1,5 aylık aksama oldu. Bizi asıl üzen, işçi denen bu insanların Galatasaray bayrağını indirmesi, 'para geldi mi, dekontunu bize yollayın' gibi taleplerle bizi aramaları. Bunlar, bir işçinin bilebileceği şeyler değil ve özel bir organizasyonla yapıldığını düşünüyoruz. Değil Galatasaray bayrağını, hiçbir kulübün bayrağını aşağı indirmek kimsenin hakkı değildir."



Erdem Talu, stat inşaatı için bugüne kadar 71 milyon dolar sarf edildiğini ve 100 milyon dolara daha ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "Birkaç bankayla mutabık kalındı. Bugün Dubai'deki ortaklarımız geliyor ve yarın bankalarla gerekli temaslar yapılacak. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir anlayışla inşaat devam edecek. Kaybettiğimiz 2 aylık bir süre var. Yılbaşında bu inşaatı bitireceğiz. Bize inanmanızı ve destek olmanızı candan bekliyoruz" diye konuştu.



Diğer yandan, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, çalışmalardaki duraklama nedeniyle stat inşaatının geldiği nokta hakkında bu ay bilgi veremeyeceklerini kaydederken, basında Galatasaray Kulübü'nün, inşaatın bir parçasıymış gibi gösterilmesine tepki göstererek, "İhalenin sahibi TOKİ, üstlenici firması da Eren Talu-ALKE firmasıdır. İnşaat bittikten sonra stat Galatasaray'a devredilecektir. Oradaki Galatasaray bayrağını indirmek, yanlış adrese müracattır" ifadelerini kullandı.



Aktar, üyelere yönelik konuşmasında, yapılan mali genel kurul toplantısına olan düşük katılımı gündeme getirerek, katılımın yüzde 10 civarında olmasından ve bütçenin de 100 civarında oyla kabul edilmek durumunda kalınmasından yakındı.



Bu arada, Divan Kurulu, kulübe üye alımı konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle, son 10 yıldaki üye alımlarını inceleyecek bir komisyonun kurulması konusunda üyelerden yetki aldı.

