G.Saray'ın 9 yıllık özlemi



Galatasaray, pazar günkü derbinin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, son galibiyetini 22 Aralık 1999'da aldı.







Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile 9 Kasım Pazar günü 2008-2009 sezonunun ilk derbi maçına çıkacak Galatasaray, Kadıköy'de 9 yılı aşkın süredir galip gelemiyor.



Galatasaray, derbi maçın yapılacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ezeli rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, ezeli rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 8'i de lig olmak üzere 11 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.



Bu süre içindeki 11 maçtan 9'unu Fenerbahçe kazanırken, 2'si berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin son 11 maçtaki 26 golüne, Galatasaray sadece 8 golle yanıt verebildi.



KADIKÖY'DE 45. RANDEVU



Ezeli rakipler, pazar günü Kadıköy'de 45. kez karşı karşıya gelecek.



Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982 yılından itibaren taraflar Kadıköy'de 25'i lig, 9'u TSYD Kupası, 7'si Türkiye Kupası, 2'si Donanma Kupası, 1'i de Mehmetçik Vakfı yararına özel olmak üzere 44 maç yaptı.



Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 23, sarı-kırmızılılar ise 9 galibiyet alırken, 12 maçta eşitlik bozulmadı. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı toplam 92 gole, Galatasaray 58 golle karşılık verdi.



Öte yandan, iki takım arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan toplam 24 lig maçından 17'sini Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe 55, Galatasaray ise 26 gol attı.



FENERBAHÇE SON MAÇTA GOL ATAMADI



Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy'de yaptığı maçların sadece sonuncusunda gol atamamdı.



Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine geride kalan 44 maçın 43'ünde Kadıköy'de en az 1 gol atarken, 3 kez 5'er, 1 kez de 6 gol kaydetti.



Galatasaray ise Fenerbahçe ile rakip sahada yaptığı 44 maçın 33'ünde gol attı, 11'inde suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3 kez 4'er gol atma başarısını gösterdi.





LİG DERBİLERİNE FENERBAHÇE DAMGASI



Pazar günü yapılacak derbi maçı öncesi, Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine karşı son yıllarda lig derbilerinde büyük üstünlüğü göze çarpıyor.



Fenerbahçe, Galatasaray ile yaptığı son 7 lig maçından 6'sını kazanıp, 1'ini yitirirken, Beşiktaş ile karşılaştığı son 6 lig derbisinden 4'ünü galip bitirdi, 2'sinde berabere kaldı.



Ezeli rakipleri ile yaptığı son 13 lig maçında sadece 1 kez yenilen, 10'unu kazanan, 2'sinde de berabere kalan ''Sarı Kanaryalar'', bu maçlarda rakip fileleri toplam 21 kez havalandırıp, kalesinde sadece 8 gol gördü.

