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Spor

G.Saray'ın 215. sınavı

UEFA Kupası 2. tur (B) Grubu dördüncü hafta maçında yarın Hertha Berlin ile deplasmanda karşılaşacak.

02 Aralık 2008 02:00

UEFA Kupası 2. tur (B) Grubu dördüncü hafta maçında yarın Hertha Berlin ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 215. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi'nde 133, UEFA Kupası'nda 48, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve Avrupa Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, Avrupa kupalarında toplam 214 maç oynadı.

2000 yılında UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı müzesine götürerek tarih yazan Galatasaray, geride kalan 214 Avrupa Kupası maçında 79 galibiyet ve 82 yenilgi alırken, 53 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 283 gol göndermeyi başaran "Cim Bom", kalesinde ise 314 gole engel olamadı.

Galatasaray, UEFA Kupası'nda grupta bu sezon oynadığı karşılaşmalarda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 1-0, ardından Portekiz'in Benfica takımını deplasmanda 2-0 yenip, Metalist Kharkiv'e ise sahasında 1-0 mağlup olmuştu.

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