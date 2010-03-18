G.Saray’ı da yakıyorlar

T24 - Aziz Yıldırım, G.Saray'ın hakkını savundu! Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla Mahmut Özgener’i ziyaret eden Aziz Yıldırım, hakemlerden şikayet ederken Eskişehir-G.Saray maçını örnek gösterek ezeli rakiplerinin hakkını savundu...



F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın geçtiğimiz salı günü (9 mart) saat 18.00’de TFF’nin İstinye’deki merkezine gidip başkan Mahmut Özgener ile görüştüğü ortaya çıktı.



Yıldırım’ın Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla TFF’ye yaptığı sürpriz ziyarete Trabzon Başkanı Sadri Şener ile İstanbul BŞ. Başkanı Göksel Gümüşdağ da katılırken Yıldırım, ezeli rakibi G.Saray’ı örnek göstererek hakemlerden bir kez daha dert yandı.



Yıldırım, Özgener ile Sporda Şiddet Yasası ve Kulüpler Yasası üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Toplantı sırasında hakem yönetimlerine de dikkat çeken Yıldırım’ın “Hakemlerimizin durumu iyi değil. Kötü yönetim gösteriyorlar. Bakın sadece F.Bahçe için söylemiyorum. Eskişehir- G.Saray maçı ortada. Orada göz göre göre G.Saray’ı yaktılar. Buna çare bulmalıyız. Hakemleri lütfen uyarın” dediği öğrenildi. Görüşmeye özel işleri nedeniyle katılmayan Adnan Polat’a da toplantıyla ilgili bilgi aktarıldı.







