G.Saray'ı bekliyorlar



Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçını dört gözle beklediklerini belirterek, "Lincoln'un olmaması bizim için bir avantaj değil, Galatasaray için de dezavantaj değil" dedi.



Çalımbay, Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Rıza Zeydan ile birlikte Eskişehirspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Bursa'da sezonun en iyi maçını oynadıklarını söyledi.



Takımın Galatasaray maçında Bursaspor maçındaki performansın üzerine çıkması gerektiğini ifade eden Rıza Çalımbay, "Galatasaray, Türkiye'nin en iyi oyuncularına sahip takımlarından biri. Çok zorlu bir maç oynayacağız. En büyük avantajımız, taraftarımız. Galatasaray'ın çok iyi yönleri var. Bizimde kadromuzun kendine güveni geldi, iyi durumda. Galatasaray maçını dört gözle bekliyoruz. Yarın Galatasaray'ın Olympiakos ile yapacağı maçı seyredeceğiz. Galatasaray her an oyunun kaderini değiştirebilecek oyunculara sahip. Gerekli önlemlerimizi alacağız. Zorlu bir 90 dakika oynayacağız" diye konuştu.



Çalımbay, "Arka arkaya oynayacağımız Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarından en iyi şekilde çıkmamız gerekiyor" diyerek, şunları söyledi: "Lig, çok uzun bir maraton. Galatasaray maçında herkesin kapasitesinin çok üstünde mücadele etmesi gerekiyor. Ben arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyor ve inanıyorum. Tek sıkıntımız Serkan'ın, Bülent Kocabey'in sakatlanması. Nadaraviç yarın geliyor. Büyük ihtimalle Fenerbahçe maçına onu yetiştireceğiz. Lovrek de formsuzluğunu devam ettirdiği takdirde kendisiyle yolları ayırabiliriz. Lovrek, çok iyi futbolcu ondan yararlanmak istiyoruz. Çalışmayan hiç bir arkadaşımı takıma alma gibi bir düşüncem yok."



Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bir gazetecinin Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Lincoln'un cezası nedeniyle Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek olması ile ilgili sorduğu soruya, "Bizim için Lincoln olmuş, olmamış fark etmez. Galatasaray alternatifleri çok fazla bir kadroya sahip. Lincoln'un olmaması bizim için bir avantaj değil, Galatasaray için de dezavantaj değil" şeklinde cevap verdi.



Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Rıza Zeydan ise Galatasaray'ı evine puansız göndermek istediklerini, lig başında kadro dışı bırakılan Emre Toraman ile Ersin Güreler'in de tekrar takıma dahil edildiğini kaydetti.



