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Spor

G.Saray'dan Trabzon'a Olcan'a karşılık Veysel ve Yekta

Olcan Adın'ın bonservisini ödeyemeyen Galatasaray, Trabzonspor'a oyuncu teklif etti

23 Aralık 2014 13:41

Spor Toto Süper Lig devre arası transfer döneminde Galatasaray ile Trabzonspor arasında hareketli saatler yaşanacak.

Bordo-mavili kulüp, Olcan Adın'ın bonservis bedelini günü geçmesine rağmen ödemeyen Galatasaray yönetimine uyarı yazısı gönderdi. Sarı-kırmızılı kulübün 1 numarası Duygun Yarsuvat ve yönetiminin ise Trabzonspor'un isteğine karşılık bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

 

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Kadir Çetinçalı’nın DHA’daki haberine göre, Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın, Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayarak, "Durumumuzu biliyorsunuz. Kısa zamanda ödeme şansımız yok. İsterseniz size futbolcu verelim, böyle ödeşelim" dediği öğrenildi.

Albayrak'ın, bordo-mavili ekibe Veysel Sarı ve Yekta Kurtuluş'u önerdiği, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın iki oyuncuyla ilgili olumlu görüş bildirmesi üzerine bu transferlerin gerçekleşeceği belirtildi. Kadir ÇETİNÇALI (DHA)

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