G.Saray’dan TFF’ye: Maçlarımızı gündüz oynayalım

Galatasaray yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’na “Her hafta bir büyük kulüp, pazar gündüz oynasın. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu işi sırayla gerçekleştirsin. Böylelikle boş tribünlerin önüne geçeriz, maçlara ailece gelinir. Küfür ve şiddet de önlenebilir" teklifinde bulundu.

Türk futbolu hem saha içi hem de saha dışında sıkıntılı günler geçiriyor... Ay yıldızlı ekip ve kulüp takımlarının Avrupa arenasında aldığı kötü sonuçların yanı sıra, seyircinin de son dönemde tribünlerden kaçması neticesinde ülkemizde futbola olan ilgi her geçen gün azalıyor...

Türkiye, geçen sezon 12 bin 131 seyirci ortalamasıyla dünyada 15. sırada yer alıyordu. Bu sezon ise bu rakam 6 bin 267’ye indi...

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, tablo böyleyken Galatasaray cephesinden Türkiye Futbol Federasyonu’na yeni bir çözüm önerisi geldi. Sarı kırmızılı kulübün yöneticilerinden Cem Kınay, sürpriz bir teklifle Türkiye Futbol Federasyonu’na seslendi ve “Maçları gündüz oynayalım. En büyük eğlencemiz eskiden buydu. Gündüz maçlarını özledik” çağrısında bulundu...

‘Derbiler boş tribünlere oynandı’

E-bilet sistemine geçişin ardından geçmişte kapalı gişe yapılan derbilerin bile boş tribünler önünde oynanmasının Türk futboluna darbe vurduğunu kaydeden Kınay, şöyle konuştu: “Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde tribünlerde boşluklar vardı. Bunu önlemek için artık maçlarımızı gündüz oynamamız gerektiğini söylüyorum. Her hafta bir büyük kulüp pazar maçlarını gündüz oynasın. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sırayla bu işi gerçekleştirsin. Belki de böylelikle tribünlerin boş kalmasına engel olabiliriz. Artık statlara aileler ve çocuklar gelmeli.

İnsanlar, eğlence için stada koşmalı. Aileler, statlarda yemek yemeli, maçını seyretmeli, eğlenceli saatler yaşamalı Bu yolla hem küfür hem de şiddetin de önüne geçilir. Kadın ve çocuğun olduğu ortamlar, en güzel ortamlardır.”

‘Galatasaray olarak öncülük yaparız’

Tribünlerin doldurmak için yöneticiler olarak da taşın altına ellerini sokmak zorunda olduklarını ifade eden Kınay, öncülük yapıp sürecinde Türk Telekom Arena’daki maçları gündüz oynamaya aday olduklarını belirtti.

Kulüplerin ve yayıncı kuruluşun ortak bir çözüm etrafında birleşmesi gerektiğini kaydeden Kınay, Amerika’da bir ay önce tanık olup şaşırdığı bir olayı da aktararak, “Orada artık futbol büyük ilgi görüyor. Ben de ABD’de maça gittim ve tribünlerde 60 bin kişi olduğunu görünce şaşırdım. Amerika’da futbol, gözde bir spor değilken stat tıka basa dolu. İngiltere ve Amerika’da futbol maçları gündüz oynanıyor.

Onları örnek almalıyız. Onların tecrübeleri ortada. Aileleri artık yeniden tribünlere çekip, böylelikle olayların önüne geçmeliyiz. Kötü gidişi sonlandırmalıyız. Biz Galatasaray olarak bu işin öncüsü olacağız” dedi.

Gündüzcü Almanya ve İngiltere zirvede

Bundesliga’da 42, Premier Lig’de ise bir maç yaklaşık 37 bin kişiye oynanıyor. Avustralya, Çin, Arjantin ve Japonya bile bizi solladı.

Seyirci ortalamalarına bakıldığında geçen sezon 12 bin 131 ortalaması yakayan Türkiye Süper Ligi, kan kaybetmeyi sürdürüyor...

Takım değerleri baz alındığında Dünya’da 951 milyon Euro ile 6. sırada yer alan Türkiye Süper Ligi’nde, seyirci ortalaması bu sezon 6 bin 267’ye indi.

Gündüz maçları oynatan Almanya ve İngiltere bu konuda zirvede. İspanya, İtalya ve Fransa’nın arasına ise dünyada tek giren ülke ligi Meksika...

Süper Lig finansal açıdan ve bir çok yıldızı bünyesinde barındırmasına karşın tribün rağbeti gören bir lig değil. Seyirci sayımızda da her geçen gün büyük kayıp yaşanıyor.

İşin acı tarafı ise Avustralya, Çin, Arjantin, Japonya ve Hollanda liglerindeki tribün ortalamalarında bile fark yemiş durumdayız.