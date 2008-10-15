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Spor

G.Saray'dan teklif yok

Roberto Mancini'nin menajeri Giorgio de Giorgis, sarı-kırmızılı takımdan resmi bir teklif almadıklarını açıkladı.

15 Ekim 2008 03:00


Roberto Mancini'nin menajeri Giorgio de Giorgis, sarı-kırmızılı takımdan resmi bir teklif almadıklarını açıkladı.

Inter'de iki yıl art arda şampiyonluk yaşayan Mancini'nin başkan Moratti tarafından haksız yere görevinden alındığını belirten De Giorgis, 'Sözleşmesinin karşılığını alıyor ama Mancini'nin paraya değil çalıştıracağı bir takıma ihtiyacı var' dedi. Milano kulübünde koltuğunu Jose Mourinho'ya devreden İtalyan teknik adamın aralarında Manchester City'nin de olduğu taliplileriyle masaya oturmaya hazır olduğu öğrenildi.

Bir diğer aday Rijkaard'ın, oğlunun tedavisi için değil de, eğitimi için ABD'ye gittiğini öğrenen G.Saray yönetimi, Barça'nın eski hocasıyla yüz yüze görüşmek için harekete geçti. Mart ayında Barcelona'daki evinde ailesiyle uyurken evi soyulan Rijkaard, bu olaydan çok etkilenmiş ve bir yıl çalışmama kararını çocuklarına yakın olmak için aldığını açıklamıştı. Hollandalı teknik adamın gönlünde yatan kulüp ise futbolcu olarak büyük başarılar yaşadığı Milan.




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