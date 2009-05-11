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Spor

G.Saray'dan teklif aldım

Leo Franco, Galatasaray'dan teklif aldığını ama önceliğinin Atletico Madrid olduğunu söyledi.

11 Mayıs 2009 03:00


İspanya'nın Atletico Madrid takımının kalecisi Leo Franco, Galatasaray'dan teklif aldığını ama önceliğinin Atletico Madrid olduğunu söyledi.

Arjantinli kaleci Franco, İspanyol basınında yer alan demecinde, ''Şu anda sadece Atletico Madrid'i düşünüyorum ve sözleşmemin bitmesi için halen zaman var. Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ne katılması için ilk 4'e girmesine yardımcı olmak istiyorum. Türkiye'den beni aradılar ama her zaman söyledim. Atletico Madrid'in kararını bekliyorum'' dedi. Leo Franco'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

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