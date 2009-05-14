G.Saray'dan Schuster'e servet

İspanyol spor gazetesi Marca, Alman teknik direktör Bernd Schuster'in Galatasaray'dan 3 yıl için toplam 19.8 milyon euroluk teklif aldığını ve kararını gelecek haftaya kadar vereceğini iddia etti.



Verilen haberde, Schuster'in Avrupa'da kendini kanıtlamış, tecrübeli bir teknik direktör olduğu ve gelecek sezon çalıştıracak takım bulmakta zorlanmayacağı vurgulanırken, “Alman veya Yunan liglerinden de Schuster'e teklifler var ama bu zamana kadar Galatasaray kadar süper büyük bir teklif yapan ve sezon başına net 6.6 milyon euro öneren olmadı” denildi.



Alman teknik adamın Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirdiği, sarı-kırmızılı takımın yöneticilerinin ayrıca gelecek sezon iyi bir kadro kurma vaadinde de bulunduğu ileri sürüldü.