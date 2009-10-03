G.Saray'dan Rijkaard açıklaması

Galatasaray Kulübü, bugün bazı basın organlarında çıkan haberler üzerine, teknik direktör Frank Rijkaard ile sözleşmelerinin 2 yıllık olduğunu hatırlatan bir açıklama yaptı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Bugün bazı basın organlarında, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Frank Rijkaard ile Galatasaray Futbol A.Ş. arasındaki sözleşmenin 1 1 yıllık olduğu iddiasına dayandırılan hayali senaryolardan üretilen bazı asılsız haberler yayınlanmıştır.



Galatasaray Futbol A.Ş. ile Sayın Frank Rijkaard arasındaki sözleşmenin iki yıl süreli oluğunu spor kamuoyuna hatırlatmak isteriz.”