G.Saray'dan Mancini'ye 35 milyon Euro'luk bütçe

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna İngiltere Premier Lig'den takviye yapacağı iddia edildi.

İtalyan basınından Tutto Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin hedefindeki ilk isim, Manchester City'den eski öğrencisi Aleksandar Kolarov.

Haberde, Mancini'ye ara transfer sezonunu için 35 milyon euroluk bir bütçe ayrıldığı ve İtalyan teknik adamın hedefindeki ilk ismin Sırp solbek Kolarov olduğu öne sürüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'de gruptan çıkmayı hedefleyen Galatasaray'ın, İngiltere Premier Lig'de bu sezon 5 maça çıkan ve kulübüyle sözleşmesi 2015'te bitecek 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun uğraş vereceği belirtildi.

İngiliz basını ise Galatasaray'ın Manchester United'ın orta saha oyuncusu Antonio Valencia'yı kadrosuna katmak istediğini, Ekvadorlu oyuncu için Mancini'nin "Kırmızı Şeytanlar"a 12,5 milyon sterlinlik bir teklif sunacağını iddia etti.

Manchester United'ın genç yeteneği Adnan Januzaj'ın yüksek performansı nedeniyle Ekvadorlu oyuncunun yedek kulübesine çekilebileceği ve bu durumun, sarı-kırmızılı ekip için avantaj yaratabileceği kaydedildi.