G.Saray'dan Drogba'ya yeni sözleşme

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Juventus maçında bir kez daha kalitesini gösteren Didier Drogba ile nikah tazelenmesi konusunda her türlü fedakârlığın yapılmasına karar verdi. Sarı-kırmızılılar, 35 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncuyla Ocak ayında masaya oturarak, yeni mukavele teklif edecek.

Başkan Ünal Aysal ve kurmaylarının, Juventus maçında müthiş bir mücadele ortaya koyarken bir gol, bir asistle gecenin oyuncusu seçilen Fildişi Sahilli yıldızla devre arasında masaya oturma kararı aldığı belirlendi. Teknik Direktör Roberto Mancini‘nin de, Juventus maçından sonra, “olağanüstü bir golcü” dediği Drogba’nın takımda kalmasına sıcak bakabileceği ifade edildi.

Başkan Ünal Aysal’ın örnek profesyonel olarak gördüğü 35 yaşındaki Drogba’nın kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmesini çok istediği ve bu konuda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi. İlerleyen yaşına rağmen kalitesinden ve performansından hiçbir şey kaybetmeyen Drogba’nın, Avrupalı dev kulüplerin yakın markajında olmasına karşın Galatasaray’da kalmayı istediği kaydedildi.

‘Maçı kazanabilirdik’

Didier Drogba, Juventus maçının ardından Milliyet’e konuştu. Takım halinde büyük bir mücadele ortaya koyduklarına dikkat çeken Fildişi Sahilli yıldız, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Drogba, “Zorlu geçen üç günün ardından büyük bir takıma karşı oynadık ve bizi mutlu edecek bir sonuç aldık. Maç boyunca iyi mücadele ettik, ne yapmamız gerektiğini bilerek oynadık. Bana göre kazanabileceğimiz bir maçtı ama sonunu getiremedik” dedi.

Attığı gol ve Umut’a yaptığı asist için, “Önemli olan takımın elde ettiği sonuç” diyen tecrübeli forvet, Macar hakem Kassai’nin, Juventus lehine çalıdğı penaltı hakkında ise “Hakemin verdiği hatalı karar maçtaki dengeyi bozdu, ama futbolda böyle durumlar olabiliyor” yorumunu yaptı.