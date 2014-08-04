G.Saray'dan Dany'e: Ya gidersin, ya da A2'de oynarsın

İtalyan Teknik Direktör Casera Prandelli’nin kadroda düşünmediği Kamerunlu stoper Dany'nin 2.4 milyon Euro istemesi üzerine sinirler gerildi. Oyuncunun bu restini gören sarı kırmızılı yetkililer, “O halde iki yıl boyunca A2 takımında idman yapmaya devam edersin” yanıtını verdi.

Kadro dışı bırakılan ve 23 gündür A2 takımı ile antrenmanlara çıkan Dany ile geçtiğimiz hafta Florya’da bir görüşme yapıldı. Başkan Ünal Aysal ve yönetimin talimatı ile önceliğini kadro dışı bıraktığı 8 futbolcunun gönderilmesi konusuna veren Galatasaray, Dany’den hiç beklemediği bir çıkış gördü. Florya’da görüşmek için çağrılan Dany’e sarı kırmızılı yetkililer, “Hoca seni önümüzdeki sezon takımda düşünmüyor. Önümüzdeki hafta menajerlerini çağıralım ve görüşelim” diyerek Kamerunlu stoperden bir anlamda kendisine başka bir kulüp bulması tebliğ edildi.

‘Hali hazırda 10 yabancı var'

Dany, “Menajerlerime gerek yok. Ortada çözülecek bir konuda yok. Galatasaray ile 2 yıllık kontratım var. Verin 2 yıllık paramı gideyim. Çözüm gayet net” dedi. Kısaca kadro dışı kalan Kamerunlu, Galatasaray ile olan 2 yıllık kontratını kullanarak, sarı kırmızılı kulüpten ayrılmak için 2015-2016 sezonu sonuna kadar olan 2.4 milyon Euro tutarındaki parayı talep etti.

Dany’nin bu çıkışına ise Galatasaray idarecileri aynı sertlikte reaksiyon verdi ve “Peki o zaman 2 yıl boyunca sen de A2 takımında idman yapmaya devam edersin. Bizde aydan aya senin paranı öderiz o halde” yanıtı verildi. Şu anda 10 lejyoner futbolcusu ile yabancı kontenjanı dolu olan G.Saray’ın bulunduğu tablonun da etkisi ile kadro dışı kalan Dany, ayrılık için 2 yıllık kontratını öne sürünce Florya’da işte bu olay yaşandı.

Ancak G.Saraylı yöneticilerin ilerleyen günlerde futbolcunun menajerleri ile görüşüp bu konuya çözüm üretmesi bekleniyor.