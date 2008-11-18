G.Saray'dan Arda açıklaması...



Galatasaray Kulübü, futbol takımının İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yaptığı maçta rahatsızlanan futbolcuları Arda Turan’ın "Neden en yakın hastaneyi götürülmediği" şeklinde medyada yer alan değerlendirmelere yanıt verdi.







Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcunun saha içinde bir çarpıntı nöbeti geçirdiği ve bu durumun bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden düzeldiği ifade edildi.



Arda’nın ambulansta çekilen elektrosunda iyi seyirli olan, ölümcül tehlikesi olmayan bir çarpıntı tipi tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Arda saha içerisinde bir çarpıntı nöbeti geçirmiş ve bu durum bir müdahaleye dahi gerek kalmadan kendiliğinden düzelmiştir. Ambulansta çekilen elektrosunda iyi seyirli olan, ölümcül tehlikesi olmayan bir çarpıntı tipi tespit edilmiştir. Bu süre zarfında tamamen normale dönen oyuncumuz, kardiyologlarla haberleşilerek çok güvendiğimiz ve anlaşmalı kurumumuz olan Bakırköy Acıbadem Hastanesi’ne götürülmüştür. Oyuncumuzun durumunun komplike olması, iyileşmesinin kendiliğinden olmaması ya da acil tedavi gerekmesi durumunda, içlerinden biri takım doktorumuz olan iki deneyimli doktorun çantalarında ve tam teşekküllü ambulansta yer alan her türlü ritm düzenleyici ilaç ve alet ile gereken müdahale yapılabilirdi. Oyuncumuzun ancak böyle bir durumda en yakın hastaneye götürülmesi gerekirdi.



Arda Turan’ın başından bu bahsedilen olumsuz durumlar geçmediği için acil müdahaleye gerek kalmamış, oyuncumuz birlikte çalıştığımız hastaneye götürülmüştür."



Maçta fenalaşan Arda Turan'ın stat çevresinde 9 hastane olmasına rağmen, 15 km uzaklıktaki hastaneye götürülmesi tartışmalara neden olmuştu.