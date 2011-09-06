G.Saray'dan, Ahmet Çakar'a 1 milyon TL'lik dava

T24 - Galatasaray Kulübü, spor yorumcusu Ahmet Çakar'ı yaptığı açıklamalar nedeniyle mahkemeye verdi. Çakar hakkında 1.000.000 TL'lik (bir milyon TL) tazminat davası açıldı.



Spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın "Mesela her şey düzgün olsa idi; Galatasaray, İstanbul'da Manchester United'ı eleyip ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne giremezdi. GS'lilerin milat dediği maçı siz bir de Sami Çölgeçen, Kurt Röthlisberger ve Adnan Polat'a sorun" sözleri sarı-kırmızılı kulübü kızdırdı.



Kulüp, Çakar'a 1.000.000 TL'lik (bir milyon TL)tazminat davası açtı.



Konu ile ilgili kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:



Son günlerde Ahmet Çakar isimli gazeteci tarafından, kulübümüzün 1993 yılında İstanbul'da Manchester United futbol takımı ile yapmış olduğu Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının sonucuna spor ahlakına uymayan bir şekilde etki etmeye çalıştığı iddiası gündeme getirilmek istenmektedir.



Kulübümüzü karalama kampanyasının bir parçası olan bu iddianın sahibine karşı İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011-533 sayılı dosyası üzerinden 1.000.000 TL (bir milyon TL) tutarında manevi tazminat davası açılmıştır.

Ahmet Çakar cevap verdi



Ahmet Çakar, kendisine açılan tazminat davasına twitter'dan cevap verdi.







