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Spor

G.Saray'dan 'Adnan Polat'a 7 yıl' açıklaması

Galatasaray Kulübü, eski başkan Adnan Polat ile ilgili haberlere yönelik olarak resmi sitesinden bir açıklama yaptı...

28 Şubat 2012 22:58

 

T24 - Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat hakkında, 2006 yılında Denizlispor'a 1,5 milyon dolar teşvik primi verdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Galatasaray kasasından çıkışı yapılan 1 milyon doların belgelendirilmediği anlatıldı. Polat'ın, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak" suçundan 7 yıla kadar hapsi istendi.
 
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
 
Sayın Adnan Polat’ın Kulübümüz Başkan Yardımcısı olduğu ve aradan altı yıl geçmiş bir döneme ilişkin bir belge aslının tevsiki konusunda başlatılan bir soruşturmanın medyada yer alış biçimiyle, kamuoyunda haksız ve yanlış bir kanı uyandırması olasılığına karşı bazı hususların açıklanması zarureti hasıl olmuştur.
 
1.    Kulübümüz son altı yıl zarfında, yapılanma çalışmalarına bağlı olarak birden fazla mekan değiştirmiş ve son olarak yaklaşık 8 ay önce bugünkü merkezi olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena’ya taşınmıştır. Halen geçmiş yıllar arşiv düzenlemesi çalışmaları imkanlarımız ölçüsünde sürdürülmektedir.
 
2.    Kulübümüz açısından çeşitli ödemelerin gecikmesinden kaynaklanan fevkalade ciddi sorun ve ihtilafların yaşandığı bir dönemde, özellikle UEFA ve başta CAS olmak üzere hukuk kurumlarına intikal etmiş davalar sırasında ilgili kurumlar ve  Kulübümüz avukatlarının talebi üzerine pek çok belgenin aslı ilgili dosyalara, kişi ve kurumlara  sunulmuş bulunmaktadır.
 
3.    Genel Kurulumuzca ibra edilmiş olan söz konusu döneme ilişkin, gerek Kulüp Denetim Kurulu gerek mali denetim kurulları ve gerekse İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği tarafından yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporlarda bahis konusu hususa yönelik hiçbir usulsüzlük tespit edilmemiştir. 
 
Başkanımıza bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla Kulübümüz adına teşekkürü bir borç biliriz.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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