G.Saray'daki Melo krizini Terim çözdü

Aslan’la ipleri koparma noktasına gelen Melo için Fatih Terim devreye girdi. İmparator’la telefonda konuşan Sambacı, “Siz benim için önemlisiniz. Bana desteğinizi unutamam, fedakârlığa razıyım” deyince görüşmeler yine başladı.

Aslan'da transferi merakla beklenen Felipe Melo’da bir engel daha aşıldı. Brezilyalı’nın G.Saray defteri kapanmak üzereyken devreye giren Fatih Terim ve ekibi büyük çaba sarfedip oyuncuyla iplerin kopmasına izin vermedi. Geçtiğimiz sezon yıllık 3.3 milyon garanti ve maç başına 30 bin Euro kazanan Melo, sezon sonunda eski takımı Juventus’a dönerken G.Saray’la yaptığı görüşmelerde ücretindeki indirim talebini reddetmişti.

Yönetim, yüzde 25’lik indirimde ısrar ederken Melo ise bu indirim sonunda yıllık garanti 2 milyon 500 bin ve maç başına da 22 bin 500 Euro’luk teklife sıcak bakmayarak görüşmelere nokta koymuştu. Ancak bu gidişata ‘dur’ diyen ise Fatih Terim oldu. Brezilyalı oyuncuyla telefonda görüşen ‘İmparator’, takımın para politikasını anlatırken Melo ise buna karşılık “Siz benim için çok önemlisiniz. Bana verdiğiniz desteği, benim için gösterdiğiniz çabayı asla unutamam. Ben her türlü fedakârlığa razıyım. Sizin istediğiniz biçimde şartları kabul ediyorum. Gelmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

Bu görüşmenin yanı sıra Melo’nun ikna edilmesinde iki isim daha başrol oynadı... Biri idari koordinatör Şükrü Hanedar ve A takım idari menajeri Cenk Ergün... Bu ikili defalarca İtalya’ya gidip Melo ile görüşüp ikna turları atarken son konuşmalarında ise aralarında geçen, “Fatih Terim bana en hatalı olduğum, çok büyük yanlışlar yaptığım dönemde sahip çıktı. Bana yol gösterdi.



Yönetim devrede



Ayrıca G.Saray taraftarının olağanüstü desteği ile de yeniden futbola dönmüş gibi oldum. Bu nedenle yeniden G.Saray’da uzun süreli oynamak için her türlü fedakârlığa hazırım” konuşmasının ardından Terim de yönetimin kapısını çaldı.

Yöneticilere görüşmeleri bir bir anlatan Terim, olayı getirdiği noktayı da özetledi. Bunun ardından top artık yönetimin kucağında. Melo için hafta içinde Juve ile masaya oturacak olan G.Saray son noktayı koymak amacında.



Parma’dan yakın takip



Felipe Melo’yu takımda düşünmediğini açıklayan ve tekliflere açık olduğunu duyuran Juventus ise Sambacı’yı takasta kullanmak istiyor. Rusya, İngiltere ve İtalyan ekiplerinin kapısını çaldığı Juve bu transfere onay verirken oyuncunun istediği rakam transfere engel olmuştu. Ancak bu kez Melo’yu takasta kullanmak için planlarını yapan Juventus’un Parma ile anlaşmak üzere olduğu ve de G.Saray’la anlaşılamazsa Melo’nun Parma’ya gideceği iddia edildi.