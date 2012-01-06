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Spor

G.Saray'da Üstünberk görevinden istifa etti

Galatasaray basketbol şubesinde istifa depremi yaşanıyor. Şubenin başarılarında önemli rolü olan sorumlu yönetici Hakan Üstünberk görevinden istifa etti.

06 Ocak 2012 02:00

T24 - Galatasaray basketbol şubesinde istifa depremi yaşanıyor. Şubenin başarılarında önemli rolü olan sorumlu yönetici Hakan Üstünberk görevinden istifa etti.


Galatasaray Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Hakan Üstünberk'in görevini bıraktığı öğrenildi.


Eski başkan Adnan Polat yönetiminde yer almasına rağmen o zaman ki başarılı yönetim tarzı nedeniyle Ünal Aysal döneminde de yönetim dışından basketbol şube sorumluluğunu sürdüren Hakan Üstünberk'in, son dönemde yönetim kurulundan destek görmemesi nedeniyle görevinden ayrıldığı öğrenildi.


Seçilmiş yönetici olmamasına rağmen aktif olarak erkek ve kadın basketbol takımının hem Türkiye'de, hem de Avrupa'da başarılı olması için çaba gösteren Üstünberk'e yeni yönetimden aktif destek gelmemesinin, bu görevi bırakma kararında etkili olduğu ifade edildi.


Galatasaray Başkanı Ünal Aysal yönetiminden kimsenin kendisine aktif destek olmaması ve son olarak kadın basketbol takımının da Ceyhan Belediye'ye 98 - 95 yenilmesi, Üstünberk'in ayrılma nedenlerinden biri olarak da görülüyor.

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