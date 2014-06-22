T24 LogoT24 Logo
Spor

G.Saray'da teknik direktörlük için yeni isim

Ünal Aysal da, Thomas Tuchel ile görüşmelerin olumlu yönde gittiğini ancak henüz imza aşamasına gelmediklerini belirtti

22 Haziran 2014 10:36

Galatasaray'da teknik direktör arayışı önümüzdeki hafta içerisinde sonuçlanacak duruma geldi.

Sarı kırmızılı kulübün, Alman Thomas Tuchel ile süren görüşmelerinin son derece olumlu gittiği ve önümüzdeki hafta başında netlik kazanacağı ileri sürüldü.

Thomas Tuchel 5 yıldır görev yaptığı Mainz Kulübü'nde oynattığı futbol ile Almanya'da geleceğin en önemli teknik adamları arasında gösteriliyor.

Antalya Galatasaraylılar Cemiyeti'nin daveti üzerine Antalya'da bulunan başkan Ünal Aysal da, Thomas Tuchel ile görüşmelerin olumlu yönde gittiğini ancak henüz imza aşamasına gelmediklerini belirterek, bu konuda şu açıklamayı yaptı:

"Teknik adam arayışlarımızda 3 isim üzerinde yoğunluk kazanmış durumdayız. Tuchel de bunlardan biri. Görüşmeler olumlu. Henüz bitmiş değil. Teknik adam sorunu bir hafta içinde çözeceğimizi tahmin ediyorum."

ETİKETLER

Thomas Tuchelgalatasarayteknik direktör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24