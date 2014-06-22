G.Saray'da teknik direktörlük için yeni isim

Galatasaray'da teknik direktör arayışı önümüzdeki hafta içerisinde sonuçlanacak duruma geldi.

Sarı kırmızılı kulübün, Alman Thomas Tuchel ile süren görüşmelerinin son derece olumlu gittiği ve önümüzdeki hafta başında netlik kazanacağı ileri sürüldü.

Thomas Tuchel 5 yıldır görev yaptığı Mainz Kulübü'nde oynattığı futbol ile Almanya'da geleceğin en önemli teknik adamları arasında gösteriliyor.

Antalya Galatasaraylılar Cemiyeti'nin daveti üzerine Antalya'da bulunan başkan Ünal Aysal da, Thomas Tuchel ile görüşmelerin olumlu yönde gittiğini ancak henüz imza aşamasına gelmediklerini belirterek, bu konuda şu açıklamayı yaptı:

"Teknik adam arayışlarımızda 3 isim üzerinde yoğunluk kazanmış durumdayız. Tuchel de bunlardan biri. Görüşmeler olumlu. Henüz bitmiş değil. Teknik adam sorunu bir hafta içinde çözeceğimizi tahmin ediyorum."