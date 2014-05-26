G.Saray'da mali kriz kıyım yaratacak

Futbol takımının artan maliyeti, G.Saray yönetimine alarm verdirdi. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve yönetimi 2011 yılında göreve geldiğinde 80 milyon dolarlık bir takım devralmışlardı. Bugün bu rakam 160 milyon dolara yükseldi. Yüksek rakam endişeye neden oldu. Maliyetin yüzde 15 düşürülmesi için düğmeye basıldı.

Ali Naci Küçük'ün Hürriyet'teki haberine göre, Galatasaray yönetiminin önüne gelen bir tablo büyük endişeye neden oldu. Futbol takımının yıllık toplam maliyeti 160 milyon dolara ulaşınca, yöneticiler alarm düğmesine bastı. Bundan böyle takımın astronomik maliyetinin düşürülmesi için ince elenip, sık dokunacak, özetle ayak yorgana göre uzatılacak. 2011 senesinde başkan Ünal Aysal başkanlığında göreve gelen yönetim kurulu, 80 milyon dolar ile devraldığı Galatasaray futbol takımının bir sezonluk maliyetinin, tam 2 katına yani yaklaşık 160 milyon dolara ulaşması üzerine kolları sıvadı.

5+3’e göre plan yapılacak

Sözleşmesi sona eren oyuncular dışında, kiraya verdiği futbolcuların takıma geri dönmesiyle şu anda G.Saray A takımında 36 kontratlı isim var. Sarı kırmızılı takımda bu sayının fazla olduğu bir gerçek. Masraflar da bazı oyuncularla yolların ayrılmasıyla kısılacak. Yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdüren sarı kırmızılı yönetim, sadece 5+3 sınırlaması nedeniyle kadroda düşünmediği yabancılara değil, Mancini’nin vereceği rapora göre yerli oyunculara da yol verecek.

UEFA'dan uyarı ve ceza gelmişti

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında 32 kişilik kadroyla Florya’da çalışan Galatasaray bu sayıyı aşağı çekmekte kararlı. Yönetim, yıllık maliyeti yüzde 15’e düşürme hedefinde.

UEFA’dan, “Finansal Fair Play” kriterlerine aykırı davrandığı için uyarı ve 200 bin Euro para cezası alan Galatasaray, bir kez daha bu olası kötü tablo ile karşı karşıya kalmama adına, bu hamleyi mecburen yapacak. Kulüp bütçesi ve gelirleri baz alınıp, buna göre futbol takımının maliyeti belli bir düzeye indirilecek.

Takımdaki diğer gider kalemleri

- Futbolculara maç başına ödenen ücretler.

- Teknik heyet ve futbolculara başarı primleri.

- Mancini’nin teknik kadrosu, Sağlık Kurulu ve futbol takımı adına görev yapanların ücretleri.

- G.Saray Kulübü’nün transfer masrafları ve ödenen bonservis bedellerin yıllık yansımaları.

- Deplasman giderleri.

Takımda kim ne kadar yıllık ücret alıyor?

- Roberto Mancini 4.5 milyon Euro

- Tugay Kerimoğlu 360 bin Euro

- Muslera 2 milyon Euro

- Ufuk 1 milyon TL

- Eray 12 bin Euro

- Aykut 200 bin Euro

- Eboue 2.5 milyon Euro

- Salih 1.2 milyon TL

- Sabri 1.2 milyon Dolar

- Hamit 2.750 milyon Euro

- Chedjou 2.2 milyon Euro

- Semih 1.5 milyon TL

- Koray 700 bin Euro

- Gökhan 1.1 milyon Dolar

- Hakan 1.250 milyon Dolar

- Dany 1.1 milyon Euro

- Telles 1.4 milyon Euro

- Bruma 1.1 milyon Euro

- Amrabat 1.2 milyon Euro

- Selçuk 2 milyon Euro (Sözleşme yenilenip zam yapılacak)

- Melo 3.2 milyon Euro

- Ceyhun 1 milyon Euro

- Aydın 700 bin Dolar

- Engin 1.1 milyon Dolar

- Oğuzhan 120 bin TL

- Hajrovic 1.1 milyon Euro

- Yekta 500 bin Euro

- Sneijder 3.2 milyon Euro

- Yiğit 1 milyon TL

- Umut 1.8 milyon Euro

- Burak 2.3 milyon Euro (Önümüzdeki sezon 2.8 milyon Euro)

- Ontivero 350 bin Euro

- Umut 1.1 milyon TL

- Emre 1.5 milyon TL

- Veysel 2.7 milyon TL

- Emrecan 100 bin TL

- İbrahim 100 bin TL

- Furkan 650 bin Euro