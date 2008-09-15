G.Saray'da kriz çözüldü

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat kendisine istifa mektubu gönderen Işın Çelebi ile karşılıklı görüşerek gerilimi bitirdi ve Çelebi'nin istifasını durdurdu.



Başkan Adnan Polat ve yönetimin ağır topu Işın Çelebi arasında gerilime neden olan kredi anlaşmasında kriz çözüldü. Polat'ın Sportif A.Ş ile Futbol A.Ş'yi birleştirmek amacıyla Goldman Sachs ile gerçekleştirmek istediği kredi anlaşmasına yönetici Işın Çelebi muhalefet etmişti. Çelebi'nin kredi anlaşmasına karşı çıkışı yönetim içinde krize neden olmuş ve bu kriz sonrasında Işın Çelebi istifa mektubunu Adnan Polat'a göndermişti.



Sarı-kırmızılı yönetim içindeki bu sıkıntı Cumartesi günü Işın Çelebi'nin Ali Sami Yen'e gelerek Antalyaspor maçında yönetimin yanında yeralması ile aşıldı. Başkan Polat daha sonra Işın Çelebi ile yaptığı görüşmelerde Goldman Sachs ile yapılan anlaşmanın detaylarını görüştü ve iki yönetici kulüp lehine gelişmelere gerçekleştirmek için görüş birliğine vardılar.



Başkan Adnan Polat'ın, Goldman Sachs ile yapılan ön anlaşmayı henüz resmiyete dönüştürmediği, faiz oranının yüzde 12'nin altına düşürmek yolunda görüşmelerin olumlu geliştiği ve bu konuda sıkıntıyı gidermek yolunda önemli bir adım attıkları öğrenildi.



Adnan Polat ile Işın Çelebi arasında yapılan görüşmelerde kredi anlaşmazlığı konusunda iki yöneticinin fikirlerinin birbirine yakınlaştığı ve Polat'ın, Çelebi'nin istifasını kabul etmediği öğrenildi.





