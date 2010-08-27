G.Saray'da kriz çığa dönüştü

T24 - Galatasaray, Ukrayna'nın Karpaty takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalarak, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaramadı.







Evinde rakibiyle 2-2 berabere kalması nedeniyle Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Galatasaray, ikinci yarıya biraz daha atak oyunla başladı. Savunmasını ilerde kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, kanatlardan gerçekleştirilen hücumlarla gol bulmaya çalıştı.





Kuznetsov'un Ali'ye yaptığı hareket sonrasında hakem tarafından oyundan atılmasının ardından son 19 dakikayı avantajlı oynayan Galatasaray, bundan yararlanamadı. Ancak uzatma dakikalarında Aydın ile bir gol bulup umutlanan Galatasaray, uzatmaların son dakikasında Fedetskyy'nin golüne engel olamayarak büyük bir şok yaşadı.







Maç boyunca fazla gol pozisyonu bulamayan temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısını gösteremedi. Son iki sezonda üst üste Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, bu sezon ise play-off turunda Avrupa'ya veda ederek büyük düş kırıklığı yarattı.







59. dakikada Tkachuk'un ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Ufuk, yatarak topa sahip oldu. 62. dakikada Hakan'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Barış'ın vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 69. dakikada Khudobyak'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Kuznetsov kafayı vurdu, altı pasta Ayhan mutlak bir tehlikeyi önledi. 90 artı 1'inci dakikada Galatasaray'da Aydın, Milosevic'in hatasını iyi değerlendirerek topu filelere gönderdi: 0-1 90 artı 3'üncü dakikada ise bu kez Galatasaray savunmasından Hakan'ın ve kaleci Ufuk'un müdahale edemediği topu Fedetskyy yakın mesafeden filelere göndererek skoru eşitledi ve takımına turu getirdi: 1-1.







Stad: Ukrayna







Hakemler: Thorsten Kinhofer xx, Christoph Bornhost xx, Christian Fisher xx (Almanya)







Karptay: Tlumak xx, Fedetskyy xxx, Milosevic xx, Tkachuk xx, Tubic xx, Avelar xx, Golodiuk xx (Dk. 41 Guruli x), Khudobyak xx, Kozhanov xx (Dk. 79 Kopolovets x), Kuznetsov xx, Zenjov xxx (Dk. 90 Batista ?)







Galatasaray: Ufuk xx, Ali xx (Dk. 81 Emre x), Neill x, Servet x, Hakan x, Barış xx, Ayhan xx, Mustafa x (Dk. 71 Aydın xx), Serdar x Dk. 49 Cana x), Baros x, Arda x





Goller: 90 artı 1 Aydın (Galatasaray), 90 artı 3 Fedetskyy (Karpaty) Kırmızı Kart: Dk. 71 Kuznetsov (Karpaty)





Sarı Kartlar: Dk. 3 Fedetskyy (Karpaty), Dk. 38 Hakan, Dk. 41 Arda, Dk 74 Servet, Dk. 75 Ali (Galatasaray)

