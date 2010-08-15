G.Saray'da korkunç bir gerileme var

T24 - Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Sivasspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet hakkında, "Galatasaray’da bir teknik yönetim sorunu var. Geçen yıl topu enine hızla çevirerek lige başlayan takım 1 yıl sonra 3 pas yapamaz hale geldiyse ancak korkunç bir gerilemeden bahsedebiliriz" dedi.





Demirkol'un "Ceyhun Eriş’in peşinde" başlığıyla yayımlanan (15 Ağustos 2010) yazısı şöyle:









Maç boyunca Galatasaray orta sahası Ceyhun’un peşinden koşturmak dışında çok az şey yapabildi

Galatasaray’ın oyunu kendi sahasında kabul edecek kadar iyi bir savunması yok.

Ve bu durum ve mantalite iki yönüyle de Galatasaray’a zarar veriyor. Hem savunma hem de oyuna hükmetme anlamında.

Savunma yönüne bakarsak: Buradaki sorun oyuncu kalitesiyle alakalı değil. Bu bir taktik ve koordinasyon sorunu.

Misal OFK’dan yenen golün aynısının Sivas’tan da yenmesinin anlattıklarına bakmak lazım. Galatasaray kaleye paralel gelen duran toplarda takım halinde 6 pasa yığılıyor, ki bu normal. Ama orada alan değil adam savunması yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla çok basit kandırmacalarla oyuncu kaçırıyorlar. Golde topa Zita’yla birlikte atlayan Ali Turan’ın durumuna bakın! Topa yetişse kendi kalesine golü atan o olacak. Çok basit bir kandırmaca oyunu milli bir oyuncunun başını döndürüyor. Rijkaard’ın 1 sene sonunda bu kadar basit bir sorunu çözememiş olmasını anlamak mümkün değil.

Burada faulün faul olmadığını söylemek kolay. Doğru da. Karara itiraz etmek de doğal. Ancak bu kadar basit hatalar için seyirci kime itiraz edecek.

Bu yapı Sivasspor’un savaşçılığı ve cesaretini ödüllendirdi. Özellikle de maç boyunca Galatasaray orta sahası Ceyhun’un peşinden koşturmak dışında çok az şey yapabildi. Büyük oynayan, büyük takım oyuncusu gibi oynayan oydu.

Hücum yönüne gelince:

Oyun merkezini bu kadar geriye çekmek savunma koordinasyonsuzluğu nedeniyle orta sahayı top kullanma anlamında tamamen işlevsiz kıldı. Çünkü bu koordiansyonsuzluğu kapatmak için savunmayı gereğinden fazla adamla yapmak zorunluluğu doğdu. Orta saha oyuncuları birer önstopere dönüştü. Ve hücum sadece Arda ve Kewell’a kaldı. Tabii bu da yetmiyor... 2-1 sonrası hücuma ekstra adam alınca da savunma ve hücum birbirinden koptu.

Sivasspor golü bulana kadar oynanan savunma öncelikli oyun Galatasaray’a hiç uygun bir futbol değil. Halbuki Arda’nın göstere göstere attığı şahane gol pasıyla ve Kewell’ın tedirgin edici oyunuyla maça başlayan sarı kırmızılılar rakibi korkutmuştu. Galatasaray bunun üzerine gitmeliydi. Ama maçı savunma kanatları tek bir bindirme yapmadan kapatmak zorunda kaldılar.

Kolay yolu seçip bu duruma Galatasaray’ın orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliğinin sebep olduğunu söyleyebilirsiniz. Ben de şunu sorarım: Sivasspor’daki kadar da mı yok! Sorun oyuncuların kim olduğunda farklı ve daha büyük.

Galatasaray’da bir teknik yönetim sorunu var. Geçen yıl topu enine hızla çevirerek lige başlayan takım 1 yıl sonra 3 pas yapamaz hale geldiyse ancak korkunç bir gerilemeden bahsedebiliriz.