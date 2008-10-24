G.Saray'da kiritik oylama



Galatasaray Yönetim Kurulu'nun, Goldman Sachs Internatinal ile mutabakata vardığı 100 milyon dolarlık kredi ve 50 ila 70 milyon dolar arası tahvil ihracı anlaşmasının uygulamaya sokulmasıyla ilgili kongre üyelerinden yetki isteyeceği olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak.



Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek kongrede kulüp yönetim kurulu, genel kurul üyelerinden kredi anlaşmasının uygulamaya sokulması için yetki talep edecek. Kulüpten daha önce yapılan açıklamada, sağlanacak kredinin kulüp ve iştiraklerinin mevcut banka borçlarının yapılandırılması ve Futbol A.Ş. ile Sportif A.Ş'nin birleşmesi kapsamında hissedarlara yönelik yapılacak çağrının finansmanında kullanılacağı ifade edilmişti.



Sarı-kırmızılı kulüpte, iki şirketin birleşmesi operasyonu için 100 milyon dolar kredi alınması planlanırken, birleşme çalışmalarında Goldman Sachs International firması aracı kurum olarak belirlenmiş ve bu işlemlere yönelik yetki alabilmek için olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapılmıştı.



Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak genel kurula, üye aidatlarını en geç 18 Eylül 2008 tarihine kadar yatırmış olanlar katılabilecek.