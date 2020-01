G.Saray'da kadro dışı kalan Engin Baytar: Bazı sırlar benimle mezara gidecek

Galatasaray'da kadro dışı bıakılan Engin Baytar, eski teknik direktör Roberto Mancini döneminde haksızlığa uğradığından yakınarak, "Sağdan soldan birinci ağızdan duyduğumuz şeyler var, ama bunlar benimle birlikte mezara gidecek" dedi.

Galatasaray'da neden kadro dışı kaldığını bilmediğini söyleyen Engin Baytar, teknik direktör Cesare Prandelli ile yüz yüze bile görüşmediğini dile getirdi.

Sporx.com'a konuşan Engin Baytar'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'Cevabını ben de veremem'

"Elimizden geldiği kadar kendimizi güçlü tutup her an her şey olacakmış gibi bekleyip kendimizi işimize vermiş şekilde davranıyoruz. A2'e oynuyoruz, ama amacımız tabii ki A takımda yeniden forma şansı bulmak. Biz de karar bekliyoruz. Bu yetkililerin elinde tabii ki. Niye kadro dışı kaldığımızın cevabını ben de veremem. Bize de hiçbir şey söylemediler. Yönetimin ve yeni gelen hocanın verdiği karar. Buna saygı duymak zorundayız. Nedenini bilsek bizim için de daha iyi olurdu, ama bunlar da var işin içinde. "

'Benim CD'lerimi görmemiştir'

"Performansla ilgili olduğunu düşünmek yanlış olur. Biz sezon başında kadro dışı kaldık. Performans gösterme fırsatımız bile olmadı. Böyle bir şansımız olmadığı için bu kararı performans bağlayamayacağım. Prandelli ile selamlaşmadım bile. Konuşma fırsatımız da olmadı. CD'lerde görmüş olabilir mi bilmiyorum. Benim oynadığım CD'leri görmemiştir yani. Ne başkanla ne de yönetici bir abimizle görüşme fırsatım olmadı. Beni kimse aramadı. Mesaj geldi Cenk beyin yanına gidilecek diye. O da ayrı sahada idman yapacağımızı söyledi."

"Mancini zamanında haksızlığa..."

"Şimdiye kadar da kimseyle konuşmak içimden gelmedi. Nasip kısmet dedim. Bu kararın üzerine konuşsam bile bir şeyin değişmeyeceğini anlamıştım. Kadro dışı kalacağımız zerre kadar aklımıza gelmemişti. Ben geldiğimde ilk toplanma gününde Erdal Keser sportif direktördü. Kendisiyle görüştük. Benim Rize'ye gittiğim 4 ay var. Roberto Mancini zamanında haksızlığa uğradığımı düşünüp gittim. Aynı şeyleri yaşayacaksam bu sıkıntılara gerek olmadığını iki taraflı anlaşıp başka kulübe gidebileceğimi söyledim. Kendisi de bana öyle bir düşünceleri olmadığını söyledi. Bir gün sonra kadro dışı kaldığımı öğrendim. Neticesinde Erdal hoca da kulüpten ayrılmış. O gelişmeler nasıl oldu bilmiyoruz."

'Benimle birlikte mezara gidecek'

"Mancini döneminde sorunlar yaşadım. Çoğu zaman yedek kaldım sıkıntı yaratmadım. Mancini gelmeden 3-4 hafta oynadım. Rizespor maçında gol attım. Juventus maçında kadroda yoktum. Isınmaya bile kaldırılmadım. 'Eyvallah' dedim ama ilerleyen haftalarda aynı durum devam edince ben de şikayet ettim. Bir neden aradım. Sağdan soldan birinci ağızdan duyduğumuz şeyler var, ama bunlar benimle birlikte mezara gidecek. Dünyada hiç kimse kendisine haksızlık yapılmasını istemez. Kimsenin hakkı kimseye kalmıyor. Bir yanlışınızda 10 katı sizden çıkıyor. Düşmez kalkmaz Allah. Birinin ekmeğiyle oynuyorsan biri de senin ekmeğinle oynar.



Mancini bana ne kadar yetenekli olduğumu söylüyordu. Bunu Drogba da söylemişti. Alex Fenerbahçe'deydi o bile en yetenekli yerli futbolculardan biri olduğumu söyledi ama hocaların oynatmama nedenini ben bile bilmiyorum Tugay Kerimoğlu hakkında konuşmak istemiyorum. Hem kırgındım hem kızgındım. İnsanlar yardımcı olmak ister, bazıları da görüntü olarak yardımcı olur. Bende tek olması gereken bir şey var o da dürüst olmaktır."