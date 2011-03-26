T24 LogoT24 Logo
Spor

G.Saray'da genel kurul yarın

Galatasaray Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın yapılacak.

26 Mart 2011 02:00

T24 - Galatasaray Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın yapılacak. Adnan Polat yönetiminin ibraya çıkacağı toplantıda, ibra edilememesi halinde Başkan Polat'ın erken seçime gidebileceği de söylentiler arasında.


Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium'da saat 10.00'da başlayacak mali kongre çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.


Kongrede, kulüp yönetim kurulunun mali ve yönetsel bakımdan aklanması ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oyuna sunulacak, ayrıca 2011 yılı bütçesi karara bağlanacak.


Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi şöyle:

1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,
4- Sunuş konuşması,
5- Faaliyet raporunun sunulması,
6- Denetim Kurulu raporunun okunması,
7- Raporlar hakkında görüşmeler,
8- Yönetim Kurulu'nun mali ve yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,
9- Denetleme Kurulu'nun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,
10- Amatör spor dallarında kurulacak olan Kulüpler Birliği derneklerine katılmak hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,
11- Disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp karara bağlanması,
12- 2011 yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
13- Dilekler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24