G.Saray'da genel kurul yarın

T24 -



Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium'da saat 10.00'da başlayacak mali kongre çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.





Kongrede, kulüp yönetim kurulunun mali ve yönetsel bakımdan aklanması ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oyuna sunulacak, ayrıca 2011 yılı bütçesi karara bağlanacak.





Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi şöyle:



1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,

4- Sunuş konuşması,

5- Faaliyet raporunun sunulması,

6- Denetim Kurulu raporunun okunması,

7- Raporlar hakkında görüşmeler,

8- Yönetim Kurulu'nun mali ve yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

9- Denetleme Kurulu'nun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

10- Amatör spor dallarında kurulacak olan Kulüpler Birliği derneklerine katılmak hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,

11- Disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp karara bağlanması,

12- 2011 yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

13- Dilekler.



