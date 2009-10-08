G.Saray'da Florya tartışması

Galatasaray Florya Metin Oktay tesislerinin Büyükçekmece'ye taşınması için gerekli arsa tahliyesiyle ilgili protokolü imzaladı. Ancak Galatasaray'ın Proje ve Yatırımlarından Sorumlu yönetici Işın Çelebi, imzalanan protokolle ilgili olarak "Florya'yı boşaltmayacağız" dedi.



Galatasaray Florya Metin Oktay tesislerinin Büyükçekmece'ye taşınması için gerekli arsa tahsisiyle ilgili protokol, kulüp başkanı Adnan Polat ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün arasında imzalandı.



Büyükçekmece Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Akgün, ilk etapta Galatasaray'a, Büyükçekmece Gölü kenarında 106 dönümlük yer tahsisinde bulunduklarını, ancak bunu kısa bir sürede 150 dönüme çıkaracaklarını söyledi.



Akgün, belediye olarak kültür, eğitim ve spora büyük önem verdiklerini ve ilçeye gelip yatırım yapmak isteyen kurumlara yardımcı olduklarını kaydeden Akgün şunları söyledi:



"Bizden Fenerbahçe kulübü de resmen başvurarak, arsa istedi. Beşiktaş ise şifai olarak talepte bulundu. Asla bu kulüplerimizin taleplerini geri çevirmeyeceğiz. Bundan sonra bizimle temasa geçecek kulüplerin taleplerini yerine getireceğiz. Kim okul, eğitim kampüsü yapmak istiyorsa bizlere başvursun."



Akgün, arsa tahsisinin süresinin 'bir süre belirlemek zorunluluğu' nedeniyle protokole 30 yıl olarak konulduğunu kaydetti.



Polat: ‘Daha büyük arsa talebimiz vardı’



3 yıldır bu proje için çalıştıklarını söyleyen Galatasaray kulübü başkanı Adnan Polat, Büyükçekmece Belediyesi'nden tahsis edilenden daha büyük arazi talebinde bulunduklarını ve arazinin büyüyeceğini de sözlerine ekledi.



Polat şöyle konuştu:



"Bu tesisimizde sadece profesyonel futbol değil, amatör futbola da hizmet vermek istiyoruz. Galatasaray'ın gelecekte Florya tesislerini taşımak istiyoruz. Burada iki sene içinde amatör futbol dallarında faaliyetleri başlatmak istiyoruz. İnşallah bu örnek olur. Galatasaray ve benzeri kulüpler halkın malıdır. Bu anlamda devletimizin kurumlarının bu tür hizmetleri vermek görevlerinin bir parçasıdır. Bu tür işleri yapabilmek için devletimizin kurumlarının bize destek olması lazım."



' Büyükçekmece’ye taşınmayacağız '



Işın Çelebi, “Florya’yı boşaltmayacağız. Büyükçekmece bir alt yapı merkezi olabilir” dedi.



Galatasaray Proje ve Yatırımlarından Sorumlu yönetici Işın Çelebi, önceki gün protokol imzaları atılan Büyükçekmece arazisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



2010 Eylül’e yetişecek



Sarı kırmızılı idareci, “Galatasaray’ın Florya Tesisleri gelecekte buraya taşınacak” söylentileri hakkında şunları söyledi: “Florya’yı boşaltmayacağız. Büyükçekmece’deki araziye gençler için alt yapı tesisleri yapacağız. Orası bir alt yapı merkezi olabilir. Ancak 3-4 yıldan önce burası faaliyete geçemez. Bu kadar süreye ihtiyaç var.” Aslantepe Kompleksi’nin yapımına da değinen Işın Çelebi, “İnşaat devam ediyor ve planlandığı gibi 2010 Eylül’üne yetişecek.” şeklinde konuştu.

