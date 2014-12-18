G.Saray'da 'Fethullah Gülen' krizi: Duygun Yarsuvat'ın o sözleri kulübü ilgilendirmez

Galatasaray Kulübü’nün 2. Başkanı Hamdi Yasaman, Başkan Duygun Yarsuvat’ın Fethullah Gülen cemaati ve Fenerbahçe ile ilgili sözlerinin kulüplerini ilgilendirmediğini söyledi.

Hukuk profesörü olan Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat’ın Galatasaraylılar Cemiyeti’nde bir sohbette gazeteci Atilla Gökçe’ye kullandığı Aziz Yıldırım ve 3 Temmuz süreci hakkındaki ifadeler büyük yankı uyandırdı. Öyle ki, Yarsuvat'ın "50 milyon dolarlık yardımı cemaate vermediği için Aziz Yıldırım'ın ve Fenerbahçe'nin şike sürecine sokulduğunu" iddia ettiği sözleri üzerine kendi taraftarı Yarsuvat’a tepki gösterip istifaya dahi davet etti.

Biz de bu konuyu ve iddiaları Galatasaray Kulübü’nün 2. Başkanı ve Yarsuat gibi avukat olan Prof.Dr. Hamdi Yasaman, Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün sorularını yanıtladı.

Yarsuvat'ın açıklamaları şöyle:

‘Duygun Yarsuvat bu konulara hakim’

Yarsuvat’ın açıklamaları için yorumunuz nedir?

Bir defa bu konu Galatasaray Spor Kulübü’nü ilgilendirmiyor. Bu yüzden resmi sitemizden bir açıklama yapmadık. Bu Duygun Yarsuvat’ın yapılan sohbette akademik ve hukukçu kimliği ile duyumları, fikirlerini paylaşmasıdır. Biliyorsunuz sayın Duygun Yarsuvat, avukatlık da yapıyor. Silivri’deki balyoz dahil birçok davaya giriyor. Yani konuları oldukça yakından biliyor. Cemaat ve iktidar, herkesle ilgili iddialar var. Bu iddialar kanıtlanıyor, kanıtlanamıyor. Bu da bir duyumdur. Duygun Yarsuvat bunu dile getirmiş.

‘Yıldırım’ın ne avukatı ne danışmanı’

Peki, G.Saray taraftarı bu açıklamalara büyük tepki gösterdi. Hatta Yarsuvat’ı istifaya çağırdı?

Taraftarımız Duygun Yarsuvat sanki Aziz Yıldırım’ı koruyor gibi infial yarattı. Bakın, başkan ‘şike yoktur’ demiyor. ‘Bunun şike olup olmadığını asliye ceza hakimi karar verir’ diyor. Duygun Yarsuvat, Aziz Yıldırım’ın ne danışmanı, ne de avukatı. Tamamen sohbette, bunu duyum olarak dile getiriyor. Tepkileri, sosyal medyada gördüm. Ama böyle yorumlanmaması lazım. Koruma diye bir şey yok. Bunlar sohbette hukuk sistemi ile ilgili sıkıntılar üzerine söylenen sözler. Hukuk zor durumda.

‘İstifa diye bir şey yok’

Dedikodular dahi üretildi ‘Başkana idareciler de ulaşamıyor, istifa edebilir’ diye. Yorumunuz...

Hiç öyle bir şey konuşmadık. Ulaşamadık diye bir şey yok. İstifa etmesi için bir sebep yok ortada. Bir insan fikrini açıklayabilir. Taraftar tepkisi ile de istifa edilmez. Kaldı ki G.Saray taraftarı bu olayı yanlış anlamış. Ben bir problem görmüyorum açıkçası. Tamam bu sözler her yere çekilebilir ama öyle bir şey yok.

Ben telefon ile görüştüm. Diğer yönetici arkadaşlarım ile de konuştuk. Herhangi bir olağanüstü durum yok.

Aziz Yıldırım'ın iddialara verdiği cevaplar...

Sayın başkan, Yarsuvat’ın söyledikleri doğru mu?

Bunu bana değil, kim söylediyse ona sorun...

Peki, böyle bir para talebi oldu mu?

Benim böyle bir şey dediğimi duydunuz mu?

Fenerbahçe Başkanı kısa konuşuyordu. Biraz daha ayrıntı isteyince, “Tekrar ediyorum... Bir daha söylüyorum. Hiç benim böyle bir şey dediğimi duydunuz mu” demekle yetindi.