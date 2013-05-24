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Spor

G.Saray'da Chedjou seferberliği

Galatasaray, Fransa'da yılın savunmacısı seçilen Lille'in yıldızı Aurelien Chedjou'yu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı

24 Mayıs 2013 10:48

Galatasaray, Lille'li Aurelien Chedjou'nun transferi için düğmeye bastı. Fransa'ya giden Başkan Aysal'ın danışmanı Bülent Tulun ve Sinan Kalpakçıoğlu'nun transferdeki detayları çözmek üzere oldukları öğrenildi.
 
Galatasaray, Fransa'da yılın savunmacısı seçilen Lille'in yıldızı Aurelien Chedjou'yu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Bülent Tulun ve Sinan Kalpakçıoğlu bu amaçla Fransa'ya gitti.

Başkan Ünal Aysal'ın danışmanı Bülent Tulun ve Sinan Kalpakçıoğlu'nun Fransa'da Lille kulübü ile masaya oturdukları bildirildi.

Başkan Aysal'ın daha önce ön görüşme yaparak mesafe katettiği Chedjou transferinde, Tulun ile Kalpakçıoğlu'nun detayları çözmek üzere oldukları öğrenildi.

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