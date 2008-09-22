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Spor

G.Saray'da bir sakatlık daha

22 Eylül 2008 03:00


Galatasaray’ın golcü oyuncusu Shabani Nonda maçın sonlarına doğru yaşadığı şanssız sakatlık yüzünden herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Mücadelenin 84. dakikasında orta yuvarlak bölgesinde rakibiyle hava topuna yükselen Kongolu yıldız, dengesiz bir şekilde sol ayağının üzerine düştü.

Birkaç adım attıktan sonra acı içinde yere yığılan Nonda’nın ayağının kırıldığını sanan iki takım oyuncuları büyük panik yaşarken, sağlık görevlileri başarılı futbolcuyu sedyeyle dışarı çıkardı. Nonda’nın durumuyla ilgili merakla beklenen açıklamayı Teknik Direktör Michael Skibbe yaptı.

Alman hoca, “Nonda’nın durumu iyi. Hava topu mücadelesinde yere düşerken ayağına krampon darbesi gelmiş ve açılma olmuş. Yırtılan bölge dikildi. Önümüzdeki hafta sonu oynayabilecek” diyerek herkesin yüreğine su serpti.

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