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Spor

G.Saray'da basketbol takımında sorunlar çözüldü

Galatasaray Basketbol Şubesi Sorumlusu Can Topsakal takımdan başka ayrılan oyuncu olmayacağını söyledi

16 Aralık 2014 10:00

Son 15 günde dört oyuncusunu kaybeden Galatasaray Liv Hospital için büyük müjde geldi. Sarı kırmızılı kulübün basketbol şube sorumlusu Can Topsakal, Zoran Erceg ve Carlos Arroyo dahil bütün oyuncuların takımda kalacağını ve yeni transferler yapacaklarını açıkladı.

Basketfaul'un haberine göre; Galatasaray Basketbol Şubesi Sorumlusu Can Topsakal takımdan başka ayrılan oyuncu olmayacağını söyledi ve "Ocak ya da Şubat ayında transfer hamlelerimiz olacak" dedi.

Bütün oyuncularla konuştuğunu ve ödemeler konusunda anlaşmaya varıldığını ifade eden Topsakal, "Zoran Erceg, Carlos Arroyo veya başka oyuncuların ayrılacağı yolundaki haberler doğru değil. Nathan Jawai, Ian Vouigoukas ve Pietro Aradori de istesek kalırlardı, ancak onlardan bir katkı alamadığımız için ayrılmalarına göz yumduk. Diğer bütün oyuncularımızla anlaştık. Zaten hiç ödeme yapılmadığı da gerçek değil. Bazı ödemeler yaptık, kalanı da bir plana bağladık" diye konuştu.

 

‘Bir süre gençlere şans vereceğiz’

 

Bir dönem genç oyunculardan da yararlanılacağını, Ocak veya Şubat ayında hamleler yapılacağını ifade eden Topsakal şöyle devam etti:

"Kadromuzda bize katkı verenler kaldı, katkı veremeyenler gitti. Daha sonra yapacağımız hamle ile eksik bölgeleri takviye edeceğiz. Ben ligde yarı finale, hatta finale kalacağımıza inanıyorum. Avrupa'da da devam edeceğimiz kupada iddiamız sürecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

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