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Spor

G.Saray'da başkan Duygun Yarsuvat ocak ayında gidecek isimleri açıkladı

'Galatasaray Kulübü herkesle iyi geçinmek zorundadır. Aksi halde tekerimize çomak sokabilirler'

11 Aralık 2014 09:08

Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, “Nordin Amrabat pahalıya mal oldu. Onu alan antrenör de gitti. Ocak ayında bazı futbolcuları gönderip kadroyu azaltacağız” dedi.

Aralık ayı Divan Kurulu’nda konuşan Yarsuvat, transferle ilgili önemli bilgiler verdi. Yarsuvat, üyelerin Amrabat ile ilgili eleştirilerine cevap verirken Fatih Terim’e gönderme yaparak, “Amrabat geri gelirse, onun da ücretini ödememiz gerekir. Pazara koyup da mal satmaya benzemiyor. Amrabat, Galatasaray’a çok pahalıya mal oldu. Onu alan antrenör de gitti. Ocak ayında bazı futbolcularla karşılıklı olarak anlaşıp kadroyu azaltma yoluna gideceğiz” ifadelerini kullandı.

 

Tekerimize omak sokarlar

 

TFF binasına G.Saray yönetiminin çikolata ile gitmesinin eleştirilmesi ile ilgili Yarsuvat “Galatasaray Kulübü herkesle iyi geçinmek zorundadır. Aksi halde tekerimize çomak sokabilirler. Futbolcu almamız gerekiyorsa teknik heyet isterse duruma bakacağız. Bu sezon sonu başarılı olacağımıza inanıyorum. Başarıya ulaşınca da bu salonda yasak olsa da bir istisna ile bu başarıyı burada şampanya içerek kutlayacağız” dedi.

 

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